Hideo Kojima probabilmente userà l'intelligenza artificiale in diversi modi

AI è un termine piuttosto spaventoso per molti creativi in questo momento. Mentre potresti guardare i "film" generati dall'intelligenza artificiale che le persone stanno realizzando e sapere che la qualità è scadente nella migliore delle ipotesi, c'è questo pensiero costante che un giorno la tecnologia potrebbe arrivarci.

Tuttavia, Hideo Kojima non pensa che le persone debbano temere l'integrazione dell'intelligenza artificiale. Parlando a un panel al Festival di Cannes a cui abbiamo potuto partecipare di persona, Kojima ha parlato insieme al regista e sceneggiatore Fatih Akin del futuro della creatività insieme all'intelligenza artificiale.

In sostanza, il messaggio era di non preoccuparsi, che l'IA potrebbe arrivare e le cose andranno bene a lungo termine. Sia Kojima che Akin hanno concordato sul fatto che probabilmente utilizzeranno la tecnologia in futuro, in diversi modi.

Sei d'accordo con Kojima? O pensi che l'IA debba essere tenuta il più lontano possibile dalle arti e dai media?