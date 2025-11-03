Hideo Kojima rivela il suo personaggio preferito di Death Stranding 2

HQ

Considerando quanto un creatore come Kojima sia legato ai suoi giochi, potrebbe sembrare come scegliere un figlio preferito quando gli viene chiesto di scegliere un personaggio preferito. Tuttavia, Kojima non ha quasi alcuna esitazione quando si tratta di chi è il suo personaggio preferito in Death Stranding 2: On the Beach.

"C'era un personaggio chiamato Cliff, interpretato da Mads Mikkelsen, ed era molto popolare", Ha detto Kojima a Variety. "Tuttavia, nella storia di DS1, è morto, e non sono riuscito a riportarlo indietro in DS2. Così ho pensato a Neil. Sono un grande fan di Luca Marinelli e volevo davvero lavorare con lui. Ma il mio preferito è Fragile, interpretato da Léa Seydoux".

"Potresti pensare che sia Sam, ma Sam è il personaggio principale. È il protagonista, ma Fragile è in realtà uno dei personaggi principali nascosti in DS2. Per quanto riguarda Léa Seydoux, abbiamo alzato il livello tecnologico per immortalarla in modo che sia più naturale nel modo in cui pronuncia le sue battute e nel modo in cui si comporta, il che è bellissimo. Ho anche chiesto a Woodkid di creare una canzone dedicata a Fragile. Quindi, ogni volta che Fragile entra nel gioco, puoi sentire il tema in sottofondo. Nel complesso, è un grande personaggio. Se non hai giocato al gioco, rimarrai sorpreso da quanto sia buona la recitazione e quanto sia bravo il personaggio di Fragile. Assicurati di giocare fino alla fine", ha continuato.

È interessante notare che Kojima non ha pensato di riportare indietro Cliff in qualche modo a causa della sua popolarità, poiché è impegnato nella storia che vuole raccontare. Potrebbe significare che alcuni personaggi non sono al sicuro mentre guardiamo al futuro di Death Stranding, ma questo renderà la storia ancora più interessante per i fan.