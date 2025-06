Hideo Kojima spiega perché usa così pochi attori giapponesi nei suoi giochi

HQ

Se hai giocato a un gioco di Hideo Kojima di recente, probabilmente avrai familiarità con il fatto che, nonostante lo sviluppatore sia giapponese, gli piace usare attori occidentali come protagonisti e personaggi principali. In effetti, c'è tradizionalmente una gamma più limitata di star giapponesi presenti, almeno quando si guardano modelli scansionati fotorealisticamente come nel caso della serie Death Stranding. Ma perché? Kojima ha spiegato il suo ragionamento a IGN Japan.

Osserva che fondamentalmente il software fotorealistico ha faticato a catturare veramente le sembianze dei giapponesi e degli asiatici, e nota anche che molti giapponesi in particolare non hanno un grado di conoscenza dell'inglese a livello nativo, rendendo più difficile soddisfare i suoi giochi in tutto il mondo. La prima parte è cambiata negli ultimi tempi, e la seconda parte è stata risolta con l'assunzione di un'attrice che parla fluentemente sia inglese che giapponese, ovvero Shioli Kutsuna.

Kojima spiega: "Registriamo con altri attori in uno studio di Los Angeles, quindi è un po' un problema se non hanno una conoscenza dell'inglese a livello madrelingua. Ho cercato qualcuno che parlasse giapponese e anche un inglese madrelingua, ma è stato difficile. Kutsuna è cresciuta in Australia, parla inglese e quando l'ho incontrata, l'ho trovata una brava persona, così abbiamo deciso di lavorare insieme".

E aggiunge: "È difficile far sembrare gli asiatici come le loro controparti nella vita reale. Le donne e i giovani in particolare hanno una pelle così bella e liscia. Gli asiatici, e non solo i giapponesi, sono noti per la loro pelle bella e liscia, quindi finisce per sembrare CG.

"D'altra parte, è più facile far risaltare i dettagli nelle persone anziane o nelle persone con molte lentiggini. Ho provato a usare i giapponesi in passato, ma è difficile farli assomigliare alle loro controparti nella vita reale. Tuttavia, questa volta ho utilizzato una nuova tecnologia e sono abbastanza soddisfatto dei risultati. Beh, mi piacerebbe fare ancora meglio la prossima volta".

Ti piacerebbe vedere ancora più attori giapponesi apparire nei giochi di Kojima in futuro?