Hideo Kojima sta attualmente lavorando a Physint tutto da solo

Ora che Death Stranding 2: On the Beach è uscito da quasi due mesi, com'è la quotidianità per Hideo Kojima e Kojima Productions ? A cosa sta lavorando l'iconico sviluppatore giapponese in questo momento? Queste sono le domande che IndieWire gli ha recentemente posto in un'intervista.

Parlando di ciò che comanda la maggior parte del suo tempo oggi e di ciò su cui sta lavorando, Kojima ha spiegato:

"Beh, sto controllando i dati dei giocatori di tutto il mondo: che tipo di armi stanno usando, i percorsi che stanno prendendo, tutti questi dati. E vedo anche questi piccoli bug qua e là, quindi sto decidendo dove correggere e cosa correggere.

"Sto anche iniziando a lavorare con il team su "OD" perché è un nuovo progetto, e sto anche facendo "Physint " da solo perché è in fase concettuale. Quindi lo sto facendo".

A giudicare da questi commenti, è ragionevole credere che OD sarà Kojima Productions ' prossimo gioco, poiché il team sta lavorando attivamente al progetto come gruppo. Non c'è una timeline impostata su questo titolo, ma è quello su cui lo sviluppatore sta lavorando insieme a Xbox Game Studios. Per quanto riguarda Physint, questo sarà il prossimo Sony Interactive Entertainment gioco di Kojima, e chiaramente non è qualcosa che dovremmo aspettarci di vedere per un periodo di tempo considerevole.

