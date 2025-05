Hideo Kojima sta facendo Physint perché i fan vogliono un altro Metal Gear da lui

HQ

Hideo Kojima ha realizzato così tanti videogiochi fantastici e amati nel corso della sua carriera, ma probabilmente ancora il suo più famoso è la serie Metal Gear che ha sviluppato durante il suo periodo con Konami. La serie è stata un po' in una pausa da quando Konami e Kojima si sono separati - anche se Metal Gear Solid Δ: Snake Eater è in arrivo alla fine dell'estate - poiché i nuovi capitoli non sono apparentemente in produzione. Per fortuna, i fan hanno un successore spirituale a cui guardare avanti, poiché Kojima sta lavorando con PlayStation per creare Physint, che è un gioco di spionaggio simile a Metal Gear.

Per quanto riguarda il motivo per cui Kojima sta tornando a questo genere e mondo, lo sviluppatore giapponese ha recentemente parlato con Edge Magazine (grazie, GamesRadar+) dove ha raccontato tutto sull'impegno a Physint.

"Certo, ho molte nuove idee che voglio creare. Ma quando mi sono ammalato durante la pandemia, mi sono reso conto che molte persone volevano che realizzassi qualcosa come Metal Gear. È stato allora che ho avuto l'idea di un nuovo gioco di spionaggio. Ho riflettuto e ho pensato che l'idea fosse buona. Abbiamo esplorato molte opzioni e abbiamo concordato di fare Physint ".

Quindi, anche se una riunione tra Kojima e il suo famoso personaggioSnake sembra molto improbabile, possiamo almeno aspettarci un gioco che seguirà le orme familiari.