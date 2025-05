Hideo Kojima su quando dovremmo aspettarci di vedere Physint: "Mi ci vorranno altri cinque o sei anni"

HQ

Hideo Kojima ha in realtà molti progetti in cantiere. Death Stranding 2: On the Beach arriverà su PS5 alla fine di giugno, un adattamento cinematografico Death Stranding è attualmente in produzione presso A24, la leggenda dei videogiochi giapponese sta lavorando con Jordan Peele per il titolo horror OD e nel gennaio 2024, come parte di una trasmissione PlayStation State of Play, Kojima e Herman Hulst hanno annunciato che anche qualcosa chiamato Physint era in fase di sviluppo.

Si tratta di un progetto più insolito di cui non abbiamo più sentito parlare molto da allora, ma all'epoca è stato detto che si tratta di una "IP nuova di zecca e originale" e che avrebbe fornito "spionaggio d'azione di nuova generazione". Quindi, con tutte queste promesse in atto, quando dovremmo aspettarci di vedere Physint ? Non per un po' secondo Kojima.

Parlando con Le Film Français (grazie, VGC), Kojima ha commentato il suo prossimoDeath Stranding 2 post, aggiungendo: "Oltre a Death Stranding 2, c'èPhysint in fase di sviluppo. Mi ci vorranno altri cinque o sei anni. Forse, dopo questo, avrei potuto finalmente decidere di affrontare un film. Sono cresciuto con il cinema. La regia sarebbe una sorta di omaggio ad esso. Inoltre, sto invecchiando e preferirei farlo ancora giovane".

Questo è arrivato anche dopo che gli è stato chiesto se gli sarebbe piaciuto dirigere un film ad un certo punto, a cui ha risposto: "Oh, sì! Ho ricevuto molte offerte dopo aver lasciato Konami".

In sostanza, non aspettatevi di vedere Physint per un po' di tempo serio, poiché in base a questa tempistica il gioco pubblicato da PlayStation sarebbe sicuramente stato lanciato su PS6, probabilmente come un progetto di generazione medio-avanzata. Nel mezzo, sicuramente c'è spazio per OD, altrimenti potremmo aspettare ben oltre mezzo decennio per un altro assaggio dell'insolito ma amatissimo metodo creativo di Kojima.