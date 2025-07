Hideo Kojima vuole dirigere un film come suo prossimo progetto

HQ

Hideo Kojima è stato su tutti i media ultimamente, il che forse non sorprende considerando che Kojima Productions ha appena rilasciato uno dei giochi migliori e più impressionanti dell'anno, vale a dire Death Stranding 2: On the Beach.

Di recente ha fatto un'intervista con Brut, tradotta da Genki, in cui la conversazione si è spostata su ciò che farà dopo - e la risposta non è più giochi. Se gli viene data la possibilità di scegliere e l'opportunità, Kojima vuole fare film.

Sappiamo che Kojima Productions sta lavorando anche al gioco horror OD per Microsoft (non è stato colpito dai licenziamenti di massa della scorsa settimana) e Physint con Sony, ma non sappiamo fino a che punto sia coinvolto in questi.

Kojima ha detto più volte che vuole provare qualcosa di diverso dai giochi, quindi non è sorprendente, ma ora sembra che potrebbe essere relativamente imminente che lasci che lo sviluppo del gioco si prenda una pausa.