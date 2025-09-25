Hideo Kojima vuole scansionare i veri fantasmi per OD

HQ

Kojima è davvero disposto a fare molta strada per la sua arte. Andrà così lontano che sta cercando di entrare in comunione con i fantasmi in modo da poter essere il primo a scansionarne uno in un gioco. Se OD non suonava o sembrava abbastanza spaventoso dal nuovo trailer, ora sappiamo che i veri fantasmi potrebbero far parte del gioco.

Come notato da GamesRadar, Kojima ha parlato di viaggiare in tutto il mondo in luoghi spaventosi dove potrebbe avvistare un fantasma. "PerOD voglio andare in giro per il mondo dove ci sono posti spaventosi. Voglio scansionare un fantasma per la prima volta e voglio ricevere un premio per questo".

La prova di qualsiasi tipo di fantasma sarebbe una delle scoperte più rivoluzionarie di tutti i tempi, ma dovremo vedere se qualche ragazzo spettrale è disposto ad attaccare palline di mocap su tutto il corpo e farsi disegnare dei punti sul viso. Kojima afferma di aver preso il suono di un fantasma dall'ufficio della Kojima Productions per OD, ma ottenere una scansione completa è tutta un'altra bestia.