Hidetaka Miyazaki di FromSoftware dà ai fan di Soulsborne la speranza di una nuova esperienza single-player in riferimento a "giochi non annunciati"

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Con The Duskbloods uscito quest'anno come esclusiva per Nintendo Switch 2, e Elden Ring: Nightreign uscito lo scorso anno come spin-off di Elden Ring solo multiplayer, alcuni fan cominciano a preoccuparsi che non avranno più presto i tradizionali RPG single-player di FromSoftware. Tuttavia, se c'è qualcuno che può calmare queste paure, è lo stesso Hidetaka Miyazaki, che ha lasciato intendere che i giochi che conosciamo non siano gli unici progetti su cui lo sviluppatore sta lavorando.

In una dichiarazione al media giapponese Denfaminico Gamer, Miyazaki ha chiarito di essere "generalmente soddisfatto dell'ambiente di sviluppo che FromSoftware ha attualmente." Non vede molte aree di miglioramento, poiché Denfaminico Gamer voleva sapere se i problemi di sviluppo che molti vedono oggi nel settore avessero colpito FromSoft.

Non è così, e Miyazaki vuole che sappiamo che l'azienda sta lavorando "più duramente che mai" per creare esperienze che ricorderemo. L'ultima frase della dichiarazione è ciò che ha davvero entusiasmato i fan, come ha detto Miyazaki: "Speriamo che attenderete con interesse i nostri prossimi titoli, sia quelli già annunciati che quelli ancora da essere annunciati."

Sappiamo che FromSoftware funziona in modo che abbia più team che lavorano su progetti diversi, invece di mettere insieme tutte le risorse in un unico progetto. È quindi logico pensare che mentre i team hanno creato esperienze multiplayer, ci sia stato un altro team che lavorava a qualcos'altro. FromSoftware è nota anche per lavorare velocemente, quindi potrebbe essere che prima o poi sentiremo parlare di questi progetti non annunciati.