Dopo qualche giorno estenuante, desideravo un po' di relax. Un'intera giornata di videogiochi? Sì, perché no? Beh, mi sono stiracchiato, ho cucinato, portato a spasso il cane e mi sono preso cura dei bambini, con tutto ciò che comporta. Ma per la maggior parte della giornata ho faticato, faticato e lottato per pubblicare la recensione High on Life 2 in tempo. Non fraintendetemi, non sono stato costretto, non c'era alcuna pressione su di me, ma non avevo davvero pianificato che sarebbe andata così. Abbiamo semplicemente ricevuto il codice molto tardi, e le cose non sempre vanno come previsto, ma fortunatamente per chi vuole sapere se High on Life 2 è buono o cattivo, questa volta è venuto bene.

Aggiungo anche che sono diventato dipendente dal gioco. Non ero preparato a quanto mi sarei divertito davvero. Abbiamo dato al primo gioco un punteggio modesto, e questo è in realtà il doppio del punto. Squanch Games ha preso in considerazione le critiche, si è seduto e ha preso in giro se stesso, e ha offerto un prodotto superiore in ogni aspetto al primo. Ammetto che temevo che sarebbe stato un completo fallimento. Quindi non è andata poi così male.

Il primo percorso che visiti, per aiutare tua sorella, si svolge in uno zoo dove le persone stanno in recinto e puoi anche accarezzarle se vuoi.

Un appuntamento rovente al tramonto con Travis. Che bellezza e romanticismo.

Hai giocato al primo? Soffriva di alcuni problemi piuttosto evidenti, i più grandi dei quali erano la mancanza di varietà, livelli lineari, umorismo stanco/ripetitivo, controlli macchini e noiosi combattimenti contro i boss. Per me, il più grande tallone d'Achille è stato l'umorismo – il che è stato un po' sorprendente, dato che apprezzo sinceramente l'umorismo di Roiland e ho visto e apprezzato la maggior parte dei suoi lavori. Se hai vissuto sotto una roccia, Justin Roiland è il creatore di Rick and Morty e della serie Netflix Solar Opposites. È un tipo di umorismo molto speciale. Non particolarmente ingegnoso, ma più taglienti e si affidano alla giusta dose di shock. Durante lo sviluppo del primo gioco, era il boss di Squanch Games, ma ora, nel sequel molto migliorato, è evidente per la sua assenza. Non posso dire che questo sia un fattore che contribuisce alla superiorità di questo gioco, ma ho i miei sospetti.

Mantiene ancora quel tipico umorismo alla Rick and Morty, ma tutto è più smorzato. Il DNA di Roiland è ancora presente, ma con il primo gioco alle spalle, gli sviluppatori sono stati cauti. Non diventa mai noioso. Non è sempre divertente nemmeno, e non ridi costantemente – ma molte più volte di quante ricordi di aver riso rispetto al primo gioco. È semplicemente una sceneggiatura molto raffinata in cui hanno scelto con attenzione la giusta quantità di materiale originale per evitare che la tazza traboccasse.

Di cosa parla il gioco? Beh, riprende da dove si era interrotto il primo gioco. Come miglior cacciatore di taglie al mondo - l'uomo che ha rovinato l'organizzazione che usava la razza umana per produrre droga aliena - passi da una vita piena di apparizioni televisive, quiz televisivi, nuove taglie e uno stile di vita generalmente da celebrità a diventare di nuovo una delle persone più ricercate al mondo. Le cose vanno storte quando tua sorella, che ha cambiato carriera e si è coinvolta in gruppi per i diritti degli animali, si presenta come tua prossima taglia. Si è resa conto che Rhea Pharmaceuticals ha gli stessi piani di G3 nel primo gioco - vogliono legalizzare l'uso degli esseri umani nella produzione di farmaci - e questa informazione porta qualcuno a mettere un prezzo sulla sua testa.

Una forma principale interessante... Si potrebbe dire.

Dato che stiamo parlando di tua sorella, fai quello che un cacciatore di taglie non dovrebbe mai fare: uccidi altri cacciatori di taglie. Invece di usare l'epiteto "G3 killer", questo cambia in un batter d'occhio e ora sei conosciuto come "Outlaw". Tutti i cacciatori di taglie dell'universo ora sono sulle tue tracce, quindi tu e la tua banda dovete nascondervi e fare dei piani, scoprire chi c'è dietro tutto e salvare l'umanità una seconda volta.

Il primo boss del gioco - un rettile simile a una lucertola che monta uno skateboard e vuole il premio in denaro sulla tua testa - è un prerequisito per una delle parti migliori del gioco. Dopo una battaglia con un esito piuttosto inaspettato, la sua amata tavola finisce in tuo possesso. Invece di correre, passerai il resto del gioco a fare skateboard, e Squanch Games ha fatto davvero un lavoro meraviglioso qui. Viaggiare attraverso i grandi livelli del gioco è davvero divertente. Si sente il rumore delle ruote dello skateboard contro il terreno, e si sente anche la sensazione di velocità. Ci sono sempre molte rampe, binari su cui grindare e muri contro cui cavalcare, e una volta che ci prendi la mano, volerai attraverso la mappa come una macchina da guerra su ruote. Il mondo in High on Life 2 è chiaramente progettato per la tua scacchiera, così da avere l'opportunità di usarla. È davvero, davvero divertente. Squanch Games ha abbracciato elementi chiaramente ispirati a Tony Hawk: ci sono persino lettere "skate" da collezionare in tutto il mondo, e puoi acquistare nuove tavole, nastro adesivo e ruote in nuovi colori.

Possiamo risolvere un omicidio nello stile classico del giallo chi, che è una delle parti più divertenti del gioco.

Ma cos'altro c'è di nuovo? Dal primo gioco ci sono Knifey, Sweezy e Gus. Cioè, il coltello, la pistola e il fucile a pompa. Come sapete, i "Gatlian" sono armi viventi che ti accompagnano nella tua avventura e servono come strumenti per facilitare l'uccisione. Questa volta, un gruppo di nuovi amici armi si unisce al tuo arsenale e, senza svelare troppo, tra loro c'è Travis la pistola, un uomo di mezza età piuttosto triste appena lasciato dalla moglie; Bowey la balestra, che assomiglia a Jar-jar Binks; e Jeppy, il tuo fratellastro. Sì, hai un fratello che è metà umano e metà "gatliano", e appare nella seconda metà dell'avventura. Ce ne sono di più, ma dovrai scoprirli da solo.

Tutte le tue armi hanno abilità speciali. Sweezy può sparare a una "sfera" che ferma il tempo, e Gus può ingoiare e sparare una specie di frisbee metallico - proprio come nel primo gioco. Travis spara granate che lanciano nemici e oggetti in aria, che poi puoi continuare a colpire e giocoleggiarli come in una specie di macabro numero circense. Bowey può aprire portali verso un'altra dimensione e sparare a pulsanti nascosti. In generale, ciò che hanno in comune è che le abilità sono utili, sembrano ben ponderate e naturali da usare. Non c'è imbottitura inutile, il che ovviamente è un aspetto positivo.

Nel gioco, hai cinque obiettivi diversi da completare prima di poter affrontare il boss finale. Il loro denominatore comune è Rhea Pharma e la produzione di pillole Humansa. La configurazione è in gran parte la stessa del primo gioco, ma in realtà ci sono diverse differenze se si guarda più da vicino. C'è molta varietà tra le diverse sezioni, e non ti stanchi del gioco solo perché segue sempre lo stesso schema. I combattimenti contro i boss non sono esattamente brillanti, ma sono molto più divertenti rispetto al primo gioco. Alcuni di loro sono davvero divertenti, rompendo la quarta parete e offrendo un grande intrattenimento. Squanch Games ha fatto grandi passi avanti in questo senso, come è evidente dopo aver visto scorrere i titoli di coda dopo circa dieci ore.

Sul pianeta Con-Con, è il caos. E un sacco di convention. Tra questi, HumanCon e MurderCon.

High on Life 2 è vario. Un momento prima stai cenando fuori con tua madre, e quello dopo stai facendo la spesa per le feste di festeggiare.

Vale la pena sottolineare che ci sono contenuti da godersi ben oltre le dieci ore che ho giocato. Anche se non è un mondo completamente aperto, l'impostazione è simile a quella di Outer Worlds 2. Mondi molto grandi e aperti con una buona variazione ambientale sul pianeta ad anello su cui ti trovi. Ci sono tantissimi oggetti nascosti e interazioni divertenti con gli NPC da scoprire per chi ne vuole ancora, e quando è così divertente muoversi sulla scacchiera in High on Life 2, in realtà lo consiglio.

Tecnicamente, è iniziato in modo molto minaccioso. Il gioco si è hackerato, si è bloccato e si è comportato male in generale. Ho informato il resto della redazione che era incredibilmente mal ottimizzato e che chiunque volesse giocare avrebbe dovuto aspettare almeno un paio di patch - ma poi ho capito che la maggior parte di questo era colpa mia. Ho iniziato il gioco prima che tutto fosse finito di caricarsi. Quando ho riavviato dopo aver installato il 100% dei file, mi sono trovato davanti a un gioco molto, molto più fluido che per lo più funziona bene. Ci sono alcune parti del gioco che ancora non funzionano molto bene, e ho avuto alcune volte in cui sono rimasto bloccato a causa di bug e ho dovuto ricominciare. Penso che il gioco sia crashato solo una volta, ma non dovrebbe succedere affatto. Serve solo un po' di rifinitura, ma non è un disastro e sicuramente non ostacola il tuo intrattenimento.

Come ho detto prima, il gioco ha una scrittura migliorata e non è affatto faticoso per orecchie e cervello quando si tratta di umorismo ripetitivo. Se pensi ancora che sia troppo, puoi modificare quanto vuoi che le tue armi e persino i nemici parlino. Non ho cambiato nulla e questa volta non ho avuto assolutamente problemi - ma siamo tutti diversi, quindi è positivo che ci sia l'opzione. Dimostra che hanno davvero ascoltato le critiche ricevute. Questo viene usato anche abbastanza liberamente almeno in un paio di occasioni nel gioco. C'è molta libertà a Squanch Games.

Estetica stilosa, non si può negare.

Ci sono molti dettagli che ti faranno sorridere.

Una cosa che High on Life ha fatto molto bene è stato il suo design. Era elegante, ben progettato e aveva un'estetica unica. High on Life 2 continua sulla stessa scia e a volte è molto bella - ma sospetto che i mondi più grandi abbiano fatto sentire un po' di riduzione dei dettagli, perché se guardi attentamente, spesso vedi texture e ombre leggermente problematiche che non funzionano come dovrebbero. Come ho detto, hanno ancora un po' di strada da fare, e High on Life 2 avrebbero beneficiato di qualche mese in più nel workshop. Ma non è un disastro e vale comunque il tuo prezioso tempo. Devo menzionare che la musica nel gioco è piuttosto anonima e non particolarmente memorabile - il paesaggio sonoro si concentra maggiormente sull'ambiente, sui dialoghi e sul suono delle esplosioni e del caos. Funziona, e non c'è nulla di cui lamentarsi.

Per il resto, il gioco è pieno zeppo di dettagli divertenti, Easter egg e tributi/derisioni ad altri franchise. C'è così tanto da scoprire che ti suggerisco di non fare come me e di correre nel gioco, ma di prenderti il tuo tempo, goderti tutti i dettagli e assorbire l'atmosfera. Ne vale la pena, perché Squanch ha davvero fatto un ottimo lavoro qui e dimostra il suo amore per il mezzo del gaming.

All'inizio del gioco, puoi fare un autoritratto. Durante l'avventura userai carta e matita più volte, e una volta ho ottenuto un obiettivo per aver disegnato una forma specifica.

High on Life 2 è un buon gioco. Non è un capolavoro, ma fa tutto ciò che ha fatto il suo predecessore, e anche di più. Soffre di troppi bug e ha bisogno di un po' di rifinitura, ma non è niente di grave, e se non vedi l'ora di iniziare a giocare, non cercherò di fermarti. Le mie preoccupazioni su questo gioco si sono rivelate infondate, cosa che, come appassionata di Roiland Sto, mi rende molto felice. Come ho detto, anche se il creatore di Rick and Morty non è coinvolto nella gestione di Squanch Games, ha lasciato il suo DNA alle spalle, e chiaramente questo permea ancora lo sviluppo del gioco lì. E questo è qualcosa che o ami o odi. Mi piace, e mi piace High on Life 2.