Annunciato High on Life 2 per Xbox, PS5 e PC, in arrivo questo inverno Il sequel del successo di Game Pass verrà lanciato questo inverno.

HQ L'Xbox Games Showcase è iniziato con il botto: High on Life 2 è stato annunciato. Squanch Games ha sorpreso tutti con questo sparatutto in prima persona con tonnellate di elementi comici, scritto dal creatore di Rick & Morty Justin Roiland, che ha anche doppiato l'odiosa pistola parlante. Il gioco è diventato un successo dormiente quando è stato lanciato nel dicembre 2022, battendo i record di giocatori su Xbox Game Pass all'epoca nonostante le recensioni così così. Quest'inverno, un sequel verrà lanciato contemporaneamente su Xbox Series X/S, PC e PS5. Sarà realizzato senza Roiland, che si è dimesso da Squanch Games dopo essere stato accusato di violenza domestica. High on Life 2 verrà lanciato contemporaneamente anche su Xbox Game Pass. È stato mostrato un primo trailer, che mescola molte clip di gameplay. Sei entusiasta di questo sparatutto comico? HQ