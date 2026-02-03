High on Life 2, Avatar: Frontiers of Pandora e altri ancora guidano la strada al Game Pass a febbraio

HQ

Come al solito, Microsoft inizia ogni nuovo mese annunciando cosa possono aspettarsi gli abbonati al Game Pass. E non pensiamo che nessuno possa essere in disaccordo quando chiamiamo questo un mese fantastico con titoli davvero ottimi.

L'elenco completo è ora disponibile su Xbox Wire, e i seguenti giochi saranno presto aggiunti al Game Pass (i giochi contrasposti con * non saranno disponibili su Game Pass Premium al lancio, quelli con ** sono già inclusi in altri abbonamenti ma saranno ora disponibili su Xbox Premium) nei prossimi giorni:



Final Fantasy II (Cloud, Xbox Series S/X e PC) - Oggi



Like a Dragon: Pirate Yakuza alle Hawaii (Cloud, Xbox, Console portatile e PC) - Oggi



Madden NFL 26 (Cloud, Console e PC) - 5 febbraio*



Paw Patrol Rescue Wheels: Campionato (Cloud, Xbox, Portatile e PC) - 5 febbraio



Relooted (Cloud, Xbox Series S/X e PC) - 10 febbraio*



Blazblue Entropy Effect X (Cloud, Xbox Series S/X e PC) - 12 febbraio*



Roadside Research (Anteprima del gioco) (Cloud, Xbox Series S/X e PC) - 12 febbraio*



Starsand Island (Cloud, Xbox Series S/X e PC) - 12 febbraio*



High on Life 2 (Cloud, Xbox Series S/X e PC) - 13 febbraio*



Kingdom Come: Deliverance (Cloud, Xbox e PC) - 13 febbraio



Avatar: Frontiers of Pandora (Cloud, Xbox Series S/X, Portatile e PC) - 17 febbraio*



Avowed (Cloud, Xbox Series S/X e PC) - 17 febbraio**



Come al solito, ci sono anche contenuti extra come bonus da scaricare gratuitamente, e puoi leggere di più su cosa è incluso nella prima metà di febbraio su Xbox Wire.

