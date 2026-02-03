High on Life 2, Avatar: Frontiers of Pandora e altri ancora guidano la strada al Game Pass a febbraio
Microsoft sta iniziando il secondo mese dell'anno con un'offerta davvero solida per gli abbonati.
Come al solito, Microsoft inizia ogni nuovo mese annunciando cosa possono aspettarsi gli abbonati al Game Pass. E non pensiamo che nessuno possa essere in disaccordo quando chiamiamo questo un mese fantastico con titoli davvero ottimi.
L'elenco completo è ora disponibile su Xbox Wire, e i seguenti giochi saranno presto aggiunti al Game Pass (i giochi contrasposti con * non saranno disponibili su Game Pass Premium al lancio, quelli con ** sono già inclusi in altri abbonamenti ma saranno ora disponibili su Xbox Premium) nei prossimi giorni:
Come al solito, ci sono anche contenuti extra come bonus da scaricare gratuitamente, e puoi leggere di più su cosa è incluso nella prima metà di febbraio su Xbox Wire.
Solo un titolo sarà rimosso dal servizio il 15 febbraio, ma come al solito ottieni uno sconto tramite l'abbonamento - anche se supponiamo che un gioco sportivo obsoleto non sia qualcosa su cui la gente si affretterebbe a procurarsi: