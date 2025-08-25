High on Life 2 conferma che Bible Adventures è completamente giocabile

HQ

High on Life non si è mai preso troppo sul serio, dal punto di vista del tono, con l'umorismo preso direttamente da Rick and Morty. Il che aveva perfettamente senso, considerando che uno dei creatori della serie, Justin Roiland, è stato coinvolto nel plasmare il design e l'identità generale del gioco.

Per chi se lo ricordasse, ci si può sedere in uno dei cinema in-game e guardare una manciata di leggendari film cult nella loro interezza. Questi includevano gemme come Tammy e il T-Rex con Denise Richards e Paul Walker, la stranezza Vampire Hookers del 1976, lo slasher Blood Harvest e l'horror schlocky Demon Wind.

Secondo Mikey Spano di Squanch Games, il sequel presenterà ancora una volta "alcuni sorprendenti film di livello B +" da non perdere. Inoltre, i giocatori potranno anche divertirsi con diversi videogiochi classici completamente emulati nel gioco. Il primo titolo confermato non è altro che Bible Adventures del 1991, a lungo ridicolizzato come uno dei peggiori giochi mai realizzati. Spano ha confermato alla Gamescom che High on Life 2 includerà "più di cinque" di queste stranezze e ha aggiunto: "Sì, puoi giocare a tutto".

Suona in parti uguali folle e divertente. Noi siamo a bordo, e tu?

Non vedi l'ora che arrivi il sequel?