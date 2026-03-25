High on Life 2 ritarda il lancio dello Switch 2

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Dopo che Borderlands 4 ha praticamente cancellato il suo lancio per Nintendo Switch 2, sembra che un altro recente sparatutto stia faticando a trovare prestazioni ottimali su questa console ibrida. High on Life 2 di Squanch Games ha dovuto ritardare il suo rilascio sulla piattaforma Nintendo, ma solo di qualche mese.

Come annunciato dai social media dello sviluppatore, la data di uscita di High on Life su Switch 2 è saltata dal 20 aprile al 1° luglio. Questo serve a garantire che il gioco funzioni al meglio possibile sulla console Nintendo. O, come dice Squanch Games: "L'impegno aggiuntivo per la produzione permetterà infine allo studio di soddisfare meglio non solo i nostri alti standard per il gaming, ma anche i vostri."

I preordini digitali sono stati cancellati, ma quelli fisici sono ancora in uso, con la spedizione che è stata spostata a luglio invece della data di aprile menzionata. High on Life 2 è già disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X/S, essendo stato lanciato a febbraio.