High Times proviene dallo sviluppatore indie filippino Yangyang Mobile ed è una combinazione di simulazione di appuntamenti e simulatore di creazione di ciambelle. Chi avrebbe mai pensato che quelle torte rotonde con un buco al centro fossero la chiave del cuore degli altri?

In High Times, interpreti il ruolo di un giovane uomo o donna - a seconda di cosa scegli nell'editor personaggi del gioco - e lavori nella ciambella più popolare della città, Hotbox. Il capo però è un po' una seccatura, dato che è partito per la luna di miele e, per permettersi il soggiorno in un resort vacanze a 4 stelle, ha svuotato il magazzino, venduto tutti gli ingredienti della ciambella e lasciato il disordine a te.

Dato che hai sempre sognato di avere un negozio di ciambelle tutto tuo (anche se non proprio così), non resta altro che darti da fare e lavorare sodo per mantenere a galla l'attività. Le mie giornate di solito le passo a chiacchierare con i clienti, principalmente per scoprire esattamente quale ciambella serve. Vedi, vendo delle 'ciambelle che migliorano l'umore' piuttosto speciali che possono cambiare o influenzare l'umore dei clienti, a seconda di quali ordinano.

Il negozio si riempie rapidamente di personaggi eccentrici che non sono del tutto sicuri di cosa vogliono, ma ognuno ha una storia da raccontare e il desiderio di diventare più felici, più rilassati, più riflessivi, più sentimentali – o forse semplicemente hanno bisogno di un po' di colore nella loro vita, quindi vogliono solo una ciambella colorata. Ovviamente, ci sono anche quei clienti pignoli che vogliono una ciambella che non è nel menù, ed è allora che bisogna improvvisare.

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Certo, si guadagnano servendo ciambelle al bancone, ma è importante che siano esattamente le ciambelle giuste per l'occasione. Se servi le ciambelle giuste, i clienti saranno particolarmente felici e spesso lasceranno un po' di soldi nel barattolo delle mance, cosa importante per un imprenditore appena iniziato. Per qualche motivo, tutti i tuoi ex partner sembrano trovare la strada per arrivare al tuo piccolo negozio di ciambelle, il che è buono per gli affari, ma non necessariamente per il tuo umore. Mentre chiacchieri con loro, vecchi ricordi riaffiorano e inizi a chiederti se forse dovresti riprovare tutto. Forse dovresti iniziare a flirtare un po' con loro, proprio lì in mezzo alla ciambella. Altrimenti, dovresti semplicemente lasciar perdere e stare ben lontano - dopotutto, di solito c'è un buon motivo per cui sono i tuoi ex.

Mentre si tratta con il tuo ex e i clienti difficili, devi cercare di mantenere aperta la ciambella e attrarre nuovi clienti. Devi assumere un po' di intrattenimento musicale per il piccolo palco che hai, e "per fortuna" il tuo ex ragazzo - che prima era musicista - si presenta al negozio di ciambelle, quindi magari puoi fare un buon affare lì, senza troppi accordi di quid-pro-quo? Sul negozio online Hamazon puoi acquistare vari tipi di glassa e condimenti, oltre a diversi riemptimenti, oltre a accessori e accessori, decorazioni e nuove piste per il jukebox. Più ingredienti acquisti, più ricette puoi preparare e più clienti arrivano - in effetti, ci sono 30 personaggi diversi nel gioco, tutti con una storia, un'agenda o semplicemente dei veri strani. Ci sono molti personaggi divertenti tra loro - e anche alcuni davvero fastidiosi.

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Puoi uscire con sei (quattro donne e due uomini) dei 30 personaggi del gioco, e ognuna di queste sei opzioni di amore ha tre finali: romanticismo, neutrale e cattivo. In totale, ci sono 51 finali nel gioco, a seconda delle opzioni di dialogo che scegli quando parli con i vari personaggi, di quanto diventi popolare tra loro e, inoltre, di quali ciambelle servisci.

Dopo il lavoro, puoi controllare Facenook per vedere se i tuoi amici hanno pubblicato qualcosa di interessante; puoi controllare il tuo stato sentimentale con chi potresti flirtare al negozio di ciambelle su Tender; e, come detto, puoi fare acquisti su Hamazon. Ci sono anche diversi riferimenti divertenti nelle conversazioni, ad esempio a LonelyFans, YouScreen e Starducks Coffee dall'altra parte della strada, dove, tra l'altro, lavora il tuo migliore amico.

High Times è un gioco molto semplice - anzi, ricorda molto un gioco mobile - e non è una critica. È semplicemente molto lineare, e quel poco gameplay avviene su due o tre schermate diverse. È un'occasione mancata che non abbiano reso più difficile il processo vero e proprio di preparare le ciambelle. La sfida sta nel capire quale ciambella serve al cliente, e una volta capita questo, si tratta semplicemente di prepararla, che è semplice premere un pulsante al momento giusto e muovere un joystick quando bisogna stendere la glassa. Potrebbero benissimo aver inserito un po' di urgenza nel gameplay - magari permettendoti di rovinare la ciambella se commetti un errore, o magari valutandoti per quanto è venuta, o magari aggiungendo un limite di tempo o qualcosa di simile.

Le immagini in High Times sono davvero belle e colorate. L'intero progetto ha uno stile splendidamente disegnato, e l'audio è sicuramente all'altezza, con una colonna sonora ben contenuta in sottofondo e un buon doppiaggio.

Il fatto che la progressione sembri molto lenta non aiuta affatto la monotonia del gioco. Devi davvero servire molte ciambelle prima che i personaggi interessanti e le opzioni di appuntamenti serie vengano sbloccati correttamente, e sembra che tutto venga prolungato inutilmente.

Come detto prima, High Times sembra per lo più un gioco mobile, motivo per cui anche le versioni per Nintendo Switch e Steam Deck (cioè la versione PC) sembrano chiaramente le migliori scelte. È un gioco accogliente e rilassante: non c'è pressione e difficilmente puoi sbagliare. Il gameplay semplice è forse un po' troppo semplice, e la sfida sta principalmente nel capire quali ciambelle servire - e come uscire con un cliente attraente.

Se cerchi un gioco rilassante per il viaggio (sul sedile posteriore) attraverso l'Europa quest'estate, High Times potrebbe essere una buona scelta per un po' di intrattenimento, purché non ti aspetti un gioco di simulazione profondo.