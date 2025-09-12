Highest 2 Lowest

HQ

Per molti anni, Spike Lee è stato un nome familiare come collezionista di film, studente di scuola di cinema, critico cinematografico e amante del cinema. Do the Right Thing, 25th Hour e He Got Game sono tre dei miei film preferiti in assoluto, e Malcolm X, Inside Man e Summer of Sam sono tutti notevoli a modo loro e vale la pena guardarli. Tuttavia, è stato dopo, intorno al 2006, che credo che Lee abbia perso la sua capacità di raccontare una storia interessante, poiché il suo modo precedentemente eccitante di ritrarre una New York vibrante, culturalmente esplosiva e diversificata come un personaggio in sé si è estinto. The Miracle at St. Anna, Oldboy (remake), Pass Over e Da 5 Bloods erano tutti film scadenti di un regista precedentemente brillante, e ora che ha affrontato l'iconico libro degli anni '50 King's Ransom scritto da Evan Hunter, è difficile non provare una grande delusione.

King's Ransom è già stato adattato per il cinema nel 1963 (High and Low ) nientemeno che dal maestro in persona, Akira Kurosawa (Seven Samurai, Ran, Yojimbo, Tora Tora Tora ), e ruota attorno a un ricco grande capo di un impero calzaturiero che viene messo alle strette quando il figlio del suo autista privato viene rapito e gli vengono chieste ingenti somme di denaro per liberarlo. Nel remake di Lee, King non è né un genio degli affari giapponesi né un produttore di scarpe da passeggio, è il più potente dirigente di una casa discografica di New York e un magnate dell'hip-hop con abbastanza "malloppo" tempestato di diamanti da soffocare un grosso animale.

David King si trova di fronte a un dilemma quando il suo nascente impero discografico viene minacciato da un'acquisizione aggressiva da parte di un concorrente, e nel bel mezzo di questo, il figlio adulto del suo autista e migliore amico Paul viene rapito con un riscatto di 175 milioni di sterline a favore di David. Tuttavia, il dilemma morale che Evan Hunter ha così abilmente affrontato nel libro, e che Kurosawa ha così abilmente ritratto nel suo adattamento degli anni '60, è per lo più perso nella versione di Lee. David King vuole usare i soldi per salvare il lavoro della sua vita invece di pagare i rapitori e, nonostante una buona premessa, qui tutto è pasticciato.

Denzel Washington è troppo vecchio per il ruolo, troppo poco interessante nella sua interpretazione, e la regia di Spike Lee qui è, per la maggior parte, disastrosa.

Il film di Kurosawa si distingue ancora grazie alla sua superba sceneggiatura, alla recitazione brillante, a una difficile rappresentazione del dovere morale contro l'avidità e alla fotografia brillante. Highest 2 Lowest fallisce perché nessuno di questi aspetti funziona mai. Non per un secondo. La sceneggiatura è sovrascritta e piena di autocompiacimento. I dialoghi raramente sembrano naturali, e il modo in cui Denzel Washington ha carta bianca per trascinare le scene e improvvisare ripetizioni croniche fa sembrare che stia troppo spesso parodiando direttamente il suo ruolo vincitore dell'Oscar in Training Day. Le ambizioni di David King come uomo d'affari non sono mai state credibili o motivate, e il suo rapporto con la moglie, il figlio e l'autista privato non è mai sembrato altro che superficialmente artificioso, facendo sembrare i 133 minuti dell'interpretazione di Lee 333 minuti.

Non aiuta il fatto che la fotografia qui, specialmente in confronto al brillante originale di Kurosawa, sia deplorevole. La fissazione di Lee per le inquadrature complete ingrandite dalle angolazioni più strane in questo film spesso sembra immagini di una goffa prova di un'opera teatrale, e quando passa da campi completi senza vita a tagli di salto alla velocità di una mitragliatrice durante alcune sequenze di dialogo, è difficile non ridere ad alta voce. La musica è anche peggio. Lee ha usato ogni immaginabile traccia di suspense stereotipata e sdolcinata degli anni '90 che gli archivi di Hollywood hanno da offrire e suona la in un ciclo infinito, anche se molte delle scene non richiedono affatto musica.

Quando Washington (il più grande del nostro tempo, a mio parere) non riesce a convincere per un solo secondo e si sente come se stesse saltando tra i suoi tropi già logori, e quando la storia è una copia debole senza senso del ritmo, della spinta, della moralità umana o della suspense, è facile liquidare Highest 2 Lowest. Spike Lee ha davvero perso tutta la sua capacità di affascinare, e proprio come nel caso della sua interpretazione assolutamente disastrosa di Oldboy, questo è un insulto al notevole classico di Kurosawa.