Highguard è stato ufficialmente pubblicato e l'accoglienza è altalenante, per usare un eufemismo

HQ

Dopo settimane di speculazioni sul fatto che avrebbe effettivamente rispettato la data di uscita il 26 gennaio, Highguard è tornato in vita e ha debuttato ieri sera entro il nostro orario locale. Il gioco è uno sparatutto 3v3 con elementi di cattura della bandiera, equitazione e altro ancora. Ha certamente cercato di distinguersi dalla folla di giochi live-service, ma ci è riuscito?

Onestamente, sembra che i risultati siano troppo reazionari in questo momento per giudicarli. Highguard attualmente ha solo il 30% di valutazione positiva su Steam al momento della stesura, ma con così tante persone che prendono le loro decisioni finali in un'ora o meno di gioco, è difficile dire che siano tutte scritte seriamente.

Non è per difendere Highguard, dato che il gioco sembra avere difetti seri e dannosi. Anche gli sviluppatori hanno riconosciuto i problemi di matchmaking e stabilità che i giocatori stanno incontrando. Perciò diventa difficile dire se questo gioco abbia una vera durata. Si dice che sia previsto come una Shadowdrop (tramite Kotaku), ma l'hype intorno al lancio sembra già diminuire.

I numeri non mentono, come sappiamo, e per Highguard mostrano un forte picco, seguito da un rapido calo. Il numero di giocatori di Highguard dal lancio ha raggiunto il picco di 97.249, tramite SteamDB. Tuttavia, questa mattina ci sono 9.606 giocatori in gioco. Deadlock di Valve ha rilasciato un nuovo eroe ieri sera, e il gioco è salito a 98.887 giocatori, con 37.262 al momento della stesura. Ovviamente, più giocatori probabilmente si uniranno man mano che gli americani si sveglieranno e più persone finiranno il lavoro, ma dovremo vedere come Highguard regge nei prossimi giorni e settimane, per vedere se può essere più di un lampo di paglia.