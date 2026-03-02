Highguard Secondo l'ex sviluppatore è stato il suo focus sudato e competitivo

HQ

Anche se ci sono ancora alcuni sviluppatori che lavorano al gioco e alcune persone che lo giocano ogni giorno, è difficile dire che Highguard stia prosperando. Dopo i momenti più brevi e alti, il gioco ha attraversato molti bassi nelle settimane dal lancio, e l'ex level designer senior di Wildlight Entertainment, Alex Granger, crede di sapere perché.

Parlando recentemente nel podcast Quad Damage (tramite PCGamesN), Graner ha spiegato che non gli è mai piaciuto l'approccio competitivo del ciclo principale di Highguard. "Non cerchi di creare qualcosa che non funziona, ma succede, purtroppo. Durante lo sviluppo, ci siamo davvero concentrati sul lato competitivo, e questa è sempre stata una delle mie più grandi paure come giocatore," ha detto Granger.

"Highguard il problema più grande di era che si orientava troppo verso la scena competitiva. Quella è sempre stata la mia più grande paura quando abbiamo deciso di puntare a fondo sul 3v3," continuò. "I duetti 3v3 sono sempre la versione più sudata di qualsiasi cosa come battle royale, modalità obiettivi, wingman, sai, quello che vuoi dire. Richiede un'intensità di comunicazione così alta con la tua squadra, e il gioco di squadra, che non lascia molto spazio alla casualità. Penso che sia stata la cosa più grande che ha allontanato molti giocatori Highguard."

È significativo che appena Highguard è partito, i giocatori volevano che il gioco passasse al 5v5 invece di continuare al 3v3. Purtroppo, le prime impressioni sono di solito le ultime di un gioco al giorno d'oggi, specialmente per uno sparatutto live-service che richiede che le persone ci restino fedeli fin dal primo giorno. Speriamo che il flop di Highguard sia una lezione imparata sugli obiettivi del live-service, ma non lo sarà.