Highguard si sta chiudendo definitivamente

È stato ora confermato che Highguard chiuderà definitivamente - meno di due mesi dopo il lancio. L'annuncio è stato fatto dalla stessa Wildlight, che ha confermato che i server saranno spenti definitivamente il 12 marzo.

"Oggi condividiamo notizie difficili. Abbiamo deciso di chiudere definitivamente Highguard il 12 marzo. Dal lancio, più di 2 milioni di giocatori sono entrati nel mondo di Highguard. Hai condiviso feedback, creato contenuti e molti hanno creduto in ciò che stavamo costruendo. Per questo, ne siamo profondamente grati."

Prima di questo, gli sviluppatori prevedono di rilasciare un ultimo aggiornamento. Tra le altre cose, aggiungerà un nuovo personaggio giocabile e una nuova arma - un addio finale ai pochi che giocano ancora, che al momento della stesura varia tra 200 e 400 persone secondo SteamDB.

"Il team è entusiasta di rilasciare un ultimo aggiornamento del gioco da godersi nella vita che resta del gioco. Aggiungeremo un nuovo Warden, una nuova arma, progressione dei livelli dell'account e alberi delle abilità! Le note complete della patch stanno arrivando, e puntiamo a stasera o domani mattina per il rilascio della patch."

La situazione del gioco, che ha perso giocatori fin dal lancio, è semplicemente diventata insostenibile. Tencent si ritirò dal progetto portando con sé i suoi considerevoli beni, che mantennero a galla Highguard. L'annuncio della chiusura quindi non sorprende chi ha seguito il dramma. Un esito triste ma non inaspettato per tutto questo caos, e auguriamo il meglio a tutti gli sviluppatori.