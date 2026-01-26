Highguard si sveglia dal suo sonno, sicuramente decollerà oggi

HQ

"È una strategia audace Cotton, vediamo se funziona per lui," è probabilmente così che riassumerei la strategia di marketing di Highguard. Scomparsi dalla faccia della Terra dopo le derisioni alla fine dei Game Awards dell'anno scorso, la gente ha subito pensato che avessimo un altro Concord tra le mani, e che il gioco potesse non partire affatto.

Tuttavia, Highguard è tornata con un botto, e sembra che l'hype sia diventata reale. Durante il fine settimana è stato rivelato che un gruppo di creatori si è diretto a un evento organizzato da Wildlight Entertainment a Los Angeles per giocare Highguard. Le impressioni del gioco resteranno fino al lancio, ma ci sono alcuni teaser che dicono che il gameplay delle armi è incredibilmente forte, che è un FPS frenetico e che è un'azione costante.

Ovviamente, a parte questi playtester nessuno ha davvero avuto un tempo significativo con Highguard. Giocheremo noi stessi appena possibile, ma al momento sembra che in qualche modo il silenzio radio abbia riportato la fiducia in questo nuovo sparatutto live-service.