Highguard sosteneva di essere stata segretamente sostenuta da Tencent

Il fallimento di Highguard è stata un'esperienza piuttosto amara da seguire, poiché lo sviluppatore dietro il gioco è stato dichiarato indipendente, il che significa che era composto da individui che volevano lasciare il proprio marchio nell'industria dei videogiochi senza il supporto dei framework degli editori affermati. Ma forse questo in realtà non era accurato, come suggerisce un nuovo rapporto di Game File Highguard e il suo creatore Wildlight Entertainment erano sostenuti dal colosso cinese del gaming Tencent.

I dettagli su questo fronte sono limitati, ma Game File afferma specificamente che Tencent era il "principale finanziatore non dichiarato di Wildlight Entertainment" e che questa notizia potrebbe fare luce su come il progetto sia stato finanziato durante il suo ciclo di sviluppo quadriennale.

Questo contrasta in qualche modo direttamente con la grande introduzione di Geoff Keighley di Highguard ai Game Awards, dove il conduttore ha menzionato che Wildlight era uno "studio indipendente autopubblicato". Quindi lo era davvero?

Non è stata ancora condivisa alcuna conferma ufficiale, ma se Tencent sosteneva Wildlight e aiutava a finanziare lo sviluppo di Highguard, perché il gioco ha avuto una campagna di marketing così deludente, perché è rimasto in silenzio dopo l'annuncio e fino al lancio, e perché la maggior parte dello studio è stata licenziata entro due settimane dal debutto? Sono tutte domande sempre più difficili da rispondere, man mano che una delle storie più importanti del mondo dei videogiochi nel 2026 continua a evolversi.

Per maggiori informazioni su Highguard, il sito web del gioco è recentemente scomparso, suggerendo che i giorni del titolo sono contati.