Hijack Lo scrittore parla di una possibile terza stagione: "Potrebbe essere su una e-bike, potrebbe essere sul retro di una limousine"

La seconda stagione di Hijack non ha ricevuto lo stesso successo del primo ciclo di episodi su Apple TV, anche se ha riportato Idris Elba come un uomo che affronta un disastro in tempo reale. La prima stagione era ambientata su un aereo che veniva dirottato e la seconda su un treno con una trama abbastanza simile, quindi ora naturalmente la domanda si sposta su cosa potrebbe riservare il futuro se una terza stagione dovesse arrivare?

Variety ha postoHijack proprio questa domanda al giornalista Jim Field Smith, a cui ha risposto in modo piuttosto interessante, soprattutto per chi sperava di poter seguire l'evoluzione di aereo, treno e automobile.

"Se Apple decidesse di voler un altro morso della ciliegia "Hijack ", la domanda che mi farò sempre è: quale storia ci sarà per Sam? No, dove possiamo farlo, ma perché? Certo, sì, potrebbe essere su una barca. Potrebbe essere su una e-bike, potrebbe essere sul retro di una limousine, potrebbe essere, sai, un sottomarino. Oppure potrebbe trascendere il formato "Hijack " e spostarsi in un campo diverso. Ma è proprio questo che intendo. Il distretto è un po' irrilevante. È più una questione di "Dove potrebbe andare Sam?"

Pensi che ci sia abbastanza carburante nel serbatoio di Hijack per poter portare avanti una terza stagione o il formato e la premessa hanno già fatto il loro corso?