Fin dall'infanzia, la star del college Cameron Cade ha avuto un solo sogno: giocare un giorno nella NFL. Un sogno che sembra andare in frantumi quando, alla vigilia della leva, viene colpito alla testa da una misteriosa mascotte. Ma c'è la salvezza, e quando il suo più grande idolo, l'otto volte vincitore del Superbowl Isiah White (Marlon Wayans) che ha guidato i San Antonio Saviors con tatto e ingegnosa comprensione del gioco per quasi due decenni, lo invitaHim nel suo "complesso" per un paio di settimane di guida, allenamento e affinamento generale dei suoi talenti calcistici, Cade, naturalmente, accetta volentieri.

Diventa presto evidente, tuttavia, che Isiah è una sorta di leader di culto incentrato sullo sport le cui esercitazioni ed esercizi non sono solo fisicamente duri ed estenuanti, ma anche ferocemente sanguinosi e più di una contorta collezione di rituali orientati al calcio. Cade, tuttavia, è determinato a superarli tutti, a superare e superare la prova che si trova davanti a Him e riscoprire così la possibilità di diventare un Salvatore, di arrivare dove ha sempre voluto essere.

Him è stato commercializzato per oltre un anno come "il nuovo film di Jordan Peele" (Get Out, Us, Nope) e della sua tanto pubblicizzata casa di produzione Monkeypaw Productions, ma non è diretto da Get Out-Peele bensì da Justin Tipping, che per diversi anni ha lavorato alla regia della serie TV Dear White People. Lo stile narrativo ora distintivo di Peele è incluso qui, tuttavia, poiché è chiaro che la produzione stessa è stata gestita attraverso i filtri visivi piuttosto stretti di Monkeypaw e perché Tipping vuole molto, molto essere acuto come Jordan, per fare un film notevole come Nope. Sfortunatamente, qui non ci riesce con nulla, affatto.

Ci sono precise vibrazioni di Cronenberg qui e abbastanza tematiche piatte e paradiso/inferno da soffocare un cavallo e sebbene Wayans ritragga il bianco maniacale e controllante, non c'è davvero moltoHim di cui valga la pena parlare. La direttrice della fotografia Kira Kelly riesce a catturare la follia spesso accentuata e squilibrata che Tipping spera terrorizzerà con una purezza clinica, mescolando stanze bianche come il gesso con sessioni di sauna buie, sangue e sogni febbrili in un modo che avrebbe potuto essere efficace e bello se la storia stessa e la narrazione non fossero apparse come semplici atteggiamenti. Perché Him non ha nulla da dire. Non c'è nulla qui di vero valore se non la superficie e il desiderio di essere come qualcos'altro, e questo mi annoiava a morte. C'è l'idea che la satira sociale dovrebbe risuonare con il settarismo odierno sia in politica che nella cultura, ma non funziona. C'è l'idea di dire qualcosa sul razzismo nel mondo dello sport di oggi, ma si perde perchéHim grida più forte, ma fondamentalmente non ha né qualcosa da dire che non sia stato detto molto meglio da molti altri, né alcun modo efficace per dirlo.