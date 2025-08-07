Him di Jordan Peele sembra Whiplash sotto steroidi nel nuovo trailer

Fino a che punto ti spingeresti per inseguire un sogno? Per gli atleti, spesso non c'è fine alla loro ricerca della gloria e del successo, un obiettivo che Jordan Peele e Justin Tipping Him sfruttano con grande effetto.

Him segue le vicende della giovane stella del football americano Cameron Cade, interpretato da Tyriq Withers. Cade sta cercando di diventare un grande atleta del college diventato professionista, quando un infortunio cerebrale che minaccia la carriera lo metteHim in panchina per un po'.

La sua carriera sarebbe potuta finire se non fosse stato per Isaiah White, interpretato da Marlon Wayans, che invita Him a casa sua per allenarsi. Tuttavia, questo allenamento prende presto una piega oscura, poiché il Bianco dimostra che i suoi standard sono troppo alti per essere raggiunti senza grandi sacrifici.

Him arriva nelle sale il 19 settembre.