L'origami è l'arte giapponese di piegare un pezzo di carta quadrato per creare forme e motivi diversi senza l'uso di colla o forbici. Una combinazione delle due parole giapponesi "oru" (piegare) e "kami" carta, l'origami è molto più di un hobby: è quasi una forma d'arte e un modo per apprendere la consapevolezza spaziale e affinare le capacità motorie.

Il gioco Hirogami è ispirato agli origami, e tutto si svolge in un bellissimo mondo in cui tutto sembra essere piegato dalla carta. Assumi il ruolo di Hiro, un ex artista di origami che è lui stesso una figura di origami simile a un umano il cui mondo è stato infettato e avvelenato da Blight, una sorta di maledizione digitale che contrasta nettamente con il mondo digitale in cui viviamo, in contrasto con il mondo tattile e fisico da cui ha origine l'arte dell'origami.

In un puzzle platform 3D relativamente lineare, ora devi combattere questa maledizione digitale e purificare la natura e gli animali da questa piaga distruttiva. Hiro stesso è inizialmente dotato solo di un ventaglio sacro, che lui (o lei, Hiro è un nome unisex in Giappone) può usare per distruggere le concentrazioni di Flagello, e può anche "dispiegarsi" da solo, trasformandosi di nuovo in un pezzo di carta che può infilarsi attraverso passaggi stretti, galleggiare su distanze più lunghe o essere trasportato da correnti d'aria calda.

Man mano che avanzi nel gioco, Hiro purificherà vari animali da Blight e potrà quindi prendere la loro forma. Gli animali hanno diversi punti di forza, debolezza e abilità speciali: ad esempio, il primo animale è un armadillo, che difficilmente può saltare e si muove incredibilmente lentamente. Invece, può rotolare in una palla e, ad alta velocità, schiacciare scatole e nemici nei suoi dintorni e successivamente rotolare attraverso il fuoco e la lava. Più tardi, si ottiene anche l'accesso a un rospo, un gorilla grande e forte e un uccello, dove l'uccello può piegarsi in un aeroplano di carta in alcuni speciali livelli di volo.

I livelli sono progettati in modo da dover passare costantemente da un animale all'altro, e sembra fantastico quando Hiro si piega da una forma all'altra in tempo reale. Diversi tipi di nemici devono essere combattuti con una forma, mentre altri enigmi e trappole devono essere risolti ed evitati con altre forme animali. Ci vuole un po' di tempo per prenderci la mano, ma una volta fatto, puoi passare rapidamente e facilmente tra i diversi animali origami.

Hirogami è in realtà un puzzle platform costruito in modo semplice con una serie di piste lineari tra cui scegliere in un mondo hub. Le meccaniche di gioco in sé non sono affatto nuove o rivoluzionarie, ma a causa dell'angolo di origami che è stato applicato in tutto il film, le meccaniche rudimentali sono elevate a un livello superiore di quello che potrebbero raggiungere da sole.

I livelli possono essere piuttosto grandi e, anche se c'è un percorso prestabilito attraverso di essi, ci sono ancora molte aree nascoste da trovare, molte delle quali sono accessibili solo se si rivisitano i livelli precedentemente completati, ma ora con accesso a nuovi animali e quindi nuove abilità.

La grafica è davvero ben fatta e, come accennato, l'intero mondo di gioco sembra piegato fuori dalla carta. L'aspetto è davvero buono, così come i vari animali a cui si ha accesso, ma purtroppo i menu non seguono lo stesso stile (che altrimenti sarebbe abbastanza ovvio), in quanto sono piuttosto noiosi e non particolarmente ben progettati.

Quindi Hirogami sembra buono e progettare un gioco basato sull'origami è una buona idea. Sfortunatamente, i problemi iniziano a sorgere man mano che avanzi nel gioco, il che è ovviamente problematico. La telecamera è bloccata in posizione, in modo simile a Sackboy, e può essere spostata solo leggermente da un lato all'altro e su e giù, permettendoti di vedere un po' di ciò che ti circonda. Ha funzionato in Sackboy, ma non funziona altrettanto bene in Hirogami.

Questa telecamera causa alcuni problemi evidenti nel valutare la distanza da nemici, piattaforme e sporgenze, e lo ha fatto anche in Sackboy. La differenza tra i due giochi è che le sfide platform in Sackboy erano abbastanza semplici e indulgenti, mentre in Hirogami sono molto impegnative in alcuni punti. Per questo tipo di gameplay platform impegnativo, una telecamera statica di questo tipo non funziona molto bene e si verificano molte, molte morti frustranti a causa di essa.

Questo ci porta al problema successivo, ovvero il sistema di combattimento. Ancora una volta, la telecamera fissa è il cattivo, perché si guada i nemici senza essere in grado di giudicare la distanza da loro. A ciò si aggiunge un sistema di combattimento goffo che è semplicemente troppo lento e troppo goffo quando si viene attaccati da 8-10 nemici contemporaneamente da tutti i lati, alcuni da lontano, alcuni su sporgenze e altri da vicino.

Questi problemi sono ulteriormente evidenziati dal fatto che il gioco stabilisce alcuni obiettivi per ogni livello prima di iniziare. Ad esempio, potresti dover completare il livello in 20 minuti, liberare 10 animali o raccogliere 3.000 pezzi di carta per origami, ma anche completare il livello senza subire danni o morire. È problematico che il gioco ti incoraggi a completare i livelli in tempo o senza morire quando sia la telecamera che il sistema di combattimento sono così impegnativi.

Ero abbastanza affezionato a Hirogami quando ho iniziato a giocarci, perché nei livelli più semplici all'inizio, in un certo senso, funziona. Ma più ci si addentra nel gioco e più le diverse parti del gioco sono pressurizzate da un livello di difficoltà piuttosto alto, tutto cade lentamente a pezzi.

È un peccato, perché Hirogami è bello e costruito attorno a una buona idea di design, ma il gioco risultante non è meccanicamente abbastanza buono e si traduce in uno dei giochi più frustranti a cui ho giocato nel 2025.