Ho rivisto Being Charlie, il film sulla dipendenza che Rob Reiner e suo figlio hanno realizzato insieme

HQ

Quando Being Charlie è uscito nel 2016, sembrava un modesto dramma indipendente sulla dipendenza: uno di quei film che guardi, apprezzi e poi superi senza pensarci troppo. Il figlio di Rob Reiner è appena stato accusato di aver ucciso i suoi genitori, e guardando di nuovo il film oggi, è difficile non vederlo diversamente. Sapere che il film è stato scritto da Rob Reiner e suo figlio, e ispirato dalla loro stessa relazione, dà a ogni scena un peso diverso.

Sulla carta, Being Charlie era già un'eccezione nella carriera di Reiner. Questo è il regista di When Harry Met Sally, A Few Good Men, The Princess Bride, Misery, Stand by Me... film che oggi potrebbero essere considerati classici di cult. Negli anni 2010, Reiner si era stabilizzato in una fase di carriera avanzata. Being Charlie ha evitato tutto questo. La cosa più evidente è stata personale.

La sceneggiatura è stata liberamente ispirata alle esperienze di Nick Reiner con la dipendenza. Nick Robinson interpreta Charlie, un abile e sarcastico tossicodipendente universitario che frequenta programmi di riabilitazione, immerso in una guerra fredda con il suo famoso padre David, interpretato da Cary Elwes. David è distante, giudicante e emotivamente inarticolato, qualità che sembrano volutamente senza sfarzo, persino punitive, dato il personale e cordiale personaggio pubblico di Rob Reiner. Il film non lusinga il padre. Non lusinga particolarmente nemmeno il figlio. Quello che fa è cercare di contenere entrambi all'interno di un arco narrativo familiare che, come tutte le famiglie, ha le sue virtù e difetti.

Al momento della sua pubblicazione, Being Charlie è stato accolto con cortesia, seppur debolmente. I critici hanno sottolineato la sua sincerità, le sue interpretazioni solide e la sua irregolarità. Sembrava un film che cerca la verità pur affidandosi a vecchi limiti narrativi. La riabilitazione è dura; La sobrietà è fragile; L'amore potrebbe salvarti, o almeno aiutarti. C'era durezza qui, ma anche la sensazione che il film volesse davvero credere nella redenzione come inevitabilità narrativa. Quasi dieci anni dopo, quel desiderio è ciò che sembra più esposto.

A seguito delle recenti e orribili accuse riguardanti Nick Reiner, eventi che hanno ridefinito l'attenzione pubblica sulla famiglia, il film è diventato impossibile da guardare come un altro altro dramma sulla dipendenza. Ora sembra un artefatto di speranza: un padre che usa gli strumenti che conosce meglio, storia e struttura, per immaginare la sopravvivenza del figlio. La vita reale, come spesso accade, si rifiutava di seguire il copione.

Ciò che colpisce, rivisitando Being Charlie, è dove si sente più vivo. Non è nei confronti tra padre e figlio, che possono sembrare schematici, o nelle rappresentazioni più estreme della dipendenza, che a volte tendono verso il performativo. Il battito del film è più forte negli spazi intermedi: Charlie che si sfrega contro le regole della riabilitazione, che si staglia sull'orlo della sobrietà in una casa di transizione, che si innamora di qualcuno che lo capisce abbastanza da essere pericoloso. Questi momenti hanno la consistenza di un'esperienza vissuta.

Al confronto, l'architettura emotiva più ampia, in particolare l'idea che il riconoscimento paterno possa essere l'ingrediente mancante nella guarigione di Charlie, appare imposta, come se il film stesse guidando dolcemente ma insistentemente verso la riconciliazione. Quella guida ha senso. Dopotutto, era un progetto di famiglia. Reiner non stava solo dirigendo un film; stava partecipando a un atto di fede. Se racconti la storia nel modo giusto, se inquadri il dolore nel modo giusto, forse si può padroneggiare.

Reiner è sempre stato affascinato dalla narrazione in sé. I suoi film sono pieni di narrazione, interpretazioni all'interno delle performance e personaggi che sopravvivono plasmando l'esperienza in significato. Era un regista particolarmente sensibile al potere (e ai limiti) dell'arte narrativa. Con scrittori distinti come William Goldman, Nora Ephron, Aaron Sorkin e Stephen King, Reiner eccelleva nell'amplificare voci che già sapevano dove stavano andando. Being Charlie è diverso. Qui, la voce continuava a cercare, e la destinazione non era chiara.

Quell'incertezza è ciò che rende il film ora così inquietante. Charlie, come personaggio, è comprensibile. È ferito, sulla difensiva, divertente, autodistruttivo in modi familiari. Quello che non è è inconoscibile. Non c'è alcun accenno di violenza, nessun senso di qualcosa di fondamentalmente incontenibile. Il film suggerisce che il problema, per quanto doloroso, è leggibile e quindi risolvibile. Col senno di poi, questa supposizione sembra tragicamente incompleta.

Niente di tutto ciò significa che Being Charlie fosse disonesto. Anzi, potrebbe essere stato onesto fino all'eccesso, catturando esattamente ciò che i suoi creatori riuscivano a vedere e niente di più. I genitori raramente hanno accesso agli interni più scuri dei loro figli. Le storie si costruiscono con ciò che è disponibile. L'assenza al centro di Being Charlie, la sensazione che manchi qualcosa di cruciale, ora sembra meno un fallimento di immaginazione che un resoconto di come l'amore possa ancora non essere compreso.

È questo che trasforma il film da curiosità in elegia. La maestria di Reiner è ancora presente: la sua attenzione verso i giovani attori, la sua narrazione visiva pulita, il rispetto per la performance. Quello che è cambiato è il peso che le portiamo. Il film non può più offrire conforto o chiusura. La sua conclusione aperta e cautamente ottimista ora sembra una domanda sospesa nell'aria.

Being Charlie una volta sembrava una deviazione modesta e benintenzionata in una carriera leggendaria. Ora sembra qualcos'altro: il tentativo di un padre di raccontare il figlio dal baratro, e un promemoria che alcune verità resistono a essere plasmate in storie, finché non arrivano, brutalmente, da fuori dall'inquadratura.

Leggi questa storia in ordine cronologico:

Ulteriori letture: Il meglio di Rob Reiner.