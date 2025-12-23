Hogwarts Legacy 2 potrei comunque ottenere il multiplayer competitivo

HQ

Molti temevano che la voglia di Warner di trasformare tutto in servizio live potesse influenzare anche Hogwarts Legacy. L'editore ha ripetutamente dichiarato che investirà di più nel concetto di servizio live, nonostante finora abbia portato solo a fallimenti (non ultimo Gotham Knights, MultiVersus e Suicide Squad: Kill the Justice League ), mentre i loro titoli più tradizionali per giocatore singolo (inclusi Lego Star Wars: The Skywalker Saga e Hogwarts Legacy) hanno avuto risultati molto migliori.

Quest'estate, però, il giornalista affidabile Jason Schreier ha detto che non c'è rischio che diventi un gioco live service, e le sue fonti affermano che Warner capisce che questo non è il titolo giusto con cui sperimentare. Ma forse stanno iniziando ad avere dei ripensamenti, dopotutto?

Game Rant ha scoperto un annuncio di lavoro un po' preoccupante. Avalanche Studios, lo sviluppatore dei giochi Hogwarts Legacy, sta cercando un ingegnere software senior per "il team dietro il blockbuster action RPG open world Hogwarts Legacy." Tuttavia, se leggeremo ulteriormente nello spot, si dice che si tratta di "un nuovo RPG multiplayer online", dove il candidato dovrà:

"Progettare, implementare e mantenere servizi backend scalabili e sicuri, inclusa persistenza dei dati dei giocatori, matchmaking, lobby e infrastruttura server."

Abbiamo molte domande, ma purtroppo nessuna risposta. Ma questo significa che ci sarà multiplayer competitivo in Hogwarts Legacy 2, e in tal caso, si applicherà all'intero gioco o solo a certe parti? O forse è un gioco a parte, ma allora perché i candidati vengono accolti nella squadra di Hogwarts Legacy?

Come al solito, dovremo solo aspettare e vedere. Sperate che Hogwarts Legacy 2 sia pieno di multiplayer, o preferireste che Warner si astenga dal rovinare il titolo con i loro piani di servizio live?