Hogwarts Legacy a confronto tra Switch e Switch 2

In precedenza abbiamo avuto modo di parlarvi di Hogwarts Legacy per Switch 2, che rispetto alla versione Switch sembra essere un'edizione pesantemente aggiornata dell'amata avventura. Ora Warner Bros. Games ha rilasciato un trailer di confronto che esegue entrambe le versioni fianco a fianco, completo di gameplay, e possiamo vedere chiaramente quale grande salto grafico possiamo aspettarci.

Hogwarts Legacy uscirà per Switch 2 il 5 giugno, lo stesso giorno in cui la console debutterà. A prima vista, sembra destinato a battere le versioni PlayStation 4 e Xbox One, ma non riesce a toccare PC, PlayStation 5 e Xbox Series X.