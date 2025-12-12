Hogwarts Legacy è gratuito per PC per una settimana

HQ

Come tutti sappiamo, Epic Games Store di solito regala almeno un gioco ogni settimana, e non è raro che questi siano titoli di grande successo. Ed è esattamente questo che abbiamo visto durante i Game Awards.

È stato confermato che Hogwarts Legacy è scaricabile gratuitamente per una settimana (fino al 18 dicembre). Il sito è andato immediatamente in crash a causa dei fan che si affrettavano a procurarsi la copia gratuita. Se non hai ancora giocato a questa gemma, ora è la tua occasione. Una volta che reclami il gioco, sarà tuo per sempre.