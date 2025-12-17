Hogwarts Legacy ha venduto più di 40 milioni di copie

HQ

Sono passati meno di nove mesi da quando Warner Bros. ha annunciato che Hogwarts Legacy aveva venduto più di 34 milioni di copie. Il gioco festeggerà il suo terzo anniversario tra due mesi, quindi potresti pensare che non venderebbe molto di più. Si è scoperto che ha venduto molto di più.

Che sia perché il gioco è stato lanciato su Nintendo Switch 2, perché la gente festeggia che la maggior parte dei film è uscita in anteprima a novembre o semplicemente per grandi sconti, Warner Bros. ci dice che Hogwarts Legacy ha superato i 40 milioni di copie vendute. Sono state vendute, e non includono chi ha testato versioni di prova, acquistata come parte di PlayStation Plus o altro, quindi vendere 6 milioni negli ultimi otto mesi è davvero impressionante.

Rende anche ancora più interessante il fatto che si possa ottenere Hogwarts Legacy gratis su PC "acquistandolo" sull'Epic Games Store prima delle 16:00 GMT / 17:00 CET di domani.