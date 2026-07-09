Holding Out For A Hero, Bonnie Tyler, cantante di Total Eclipse of the Heart, muore all'età di 75 anni

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Bonnie Tyler, la cantante rock gallese nota per i suoi successi degli anni '80, è venuta a mancare all'età di 75 anni. La leggendaria cantante morì in Portogallo, in ospedale dove veniva curata per quella che sembra essere una malattia piuttosto improvvisa.

Una dichiarazione sulla pagina Facebook della cantante (tramite Sky News) ha detto che "è morta inaspettatamente la scorsa notte in ospedale in Portogallo a causa della malattia per cui era in cura." Si prevede che sentiremo di più sulla malattia stessa, dopo la notizia iniziale secondo cui il rock ha perso un'artista amata.

Nata Gaynor Hopkins nel 1951, Tyler fu scoperta mentre cantava al Townsman Club di Swansea, il che la portò a firmare un contratto con la RCA Records. È stata nominata per tre Grammy Awards, e il suo album del 1982 Faster Than The Speed Of Night è stato disco di platino nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in Australia. Nel 2023, Tyler è stata insignita del titolo MBE per i suoi servizi alla musica.

RIP Bonnie Tyler.