Holger Rune annuncia il ritorno alle competizioni sette mesi dopo l'infortunio

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Holger Rune, il miglior giocatore danese, attualmente al 29° posto ma arrivato al numero 4 al mondo nel 2023, ha annunciato il suo ritorno in campo da tennis dopo l'infortunio al tendine d'Achille subito in ottobre. Il ventiduenne ha fissato il suo ritorno all'ATP 500 Hamburg 2026, dal 17 al 23 maggio, come parte della stagione in terra battuta.

Lo scorso anno, Holger Rune ha sconfitto Carlos Alcaraz nella finale del Barcelona Open, vincendo il suo quinto e più recente titolo, che lo ha permesso di tornare nella top 10 (al nono posto). Ma mesi dopo, allo Stockholm Open, Rune ha dovuto ritirarsi da una semifinale contro Ugo Humbert, perdendo diversi punti in classifica. Scenderà ancora di più perché non potrà difendere i suoi 500 punti del Barcelona Open, che si terrà la prossima settimana.

Rune farà la sua terza apparizione ad Amburgo. Alexander Zverev e il campione in carica Flavio Cobolli sono attesi anche all'evento.