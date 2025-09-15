Holger Rune si lamenta dei tifosi "irrispettosi" mentre la Spagna sconfigge la Danimarca in Coppa Davis

HQ

La Spagna si è ripresa dopo essere stata sull'orlo dell'eliminazione dalle qualificazioni alla Coppa Davis da parte della Danimarca, superando un 2-0 per la prima volta in Coppa Davis, perdendo tutte le partite di sabato ma vincendo tutte e tre le partite di domenica, incluso un finale epico tra il numero 67 del mondo ATP Pedro Martínez e il numero 11 del mondo Holger Rune. In una partita epica, Martínez ha salvato un match point con Rune al servizio, passando dal 5-3 al tie break: 6-1, 4-6, 7-6(3).

Più tardi, Pablo Carreño ha battuto facilmente Elmer Moller per assicurarsi la vittoria. La Spagna è ora qualificata per la finale di Davis Cip 8, mentre la Danimarca non si è ancora qualificata per la finale a otto nell'attuale formato della competizione.

Rune si congratulò con la Spagna per X: "<social>Eravamo vicini, ma non era destino che lo fossero quest'anno. Grazie Spagna per averci ospitato nei giorni scorsi e grazie ai compagni di squadra della Danimarca per alcuni grandi combattimenti</social> ".

Tuttavia, le telecamere hanno catturato il momento in cui Rune si è rifiutato di stringere la mano all'arbitro di sedia dopo la sconfitta contro Pedro Martínez. Martínez si lamentò anche con l'arbitro che Rune aveva insultato la folla a Marbella, dicendo "", e chiese che fosse penalizzato.

Rune ha detto che "l'arbitro ha fatto così tanti errori, non è stato un ottimo lavoro, quindi non credo che se lo meritasse", quando gli è stato chiesto perché non gli ha stretto la mano.

Rune in seguito si lamentò dei tifosi spagnoli. "Ho solo pensato che c'è una differenza tra le maniere danesi e spagnole. Quando abbiamo giocato contro la Serbia, anche l'atmosfera era assolutamente incredibile, ma c'era chiaramente più rispetto. C'è un po' di differenza nell'educazione", ha detto Rune (via Express.co.uk).