Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
Sport

Holger Rune si lamenta dei tifosi "irrispettosi" mentre la Spagna sconfigge la Danimarca in Coppa Davis

Holger Rune ha mancato un match point ed è stato stordito da Pedro Martínez.

HQ

La Spagna si è ripresa dopo essere stata sull'orlo dell'eliminazione dalle qualificazioni alla Coppa Davis da parte della Danimarca, superando un 2-0 per la prima volta in Coppa Davis, perdendo tutte le partite di sabato ma vincendo tutte e tre le partite di domenica, incluso un finale epico tra il numero 67 del mondo ATP Pedro Martínez e il numero 11 del mondo Holger Rune. In una partita epica, Martínez ha salvato un match point con Rune al servizio, passando dal 5-3 al tie break: 6-1, 4-6, 7-6(3).

Più tardi, Pablo Carreño ha battuto facilmente Elmer Moller per assicurarsi la vittoria. La Spagna è ora qualificata per la finale di Davis Cip 8, mentre la Danimarca non si è ancora qualificata per la finale a otto nell'attuale formato della competizione.

Rune si congratulò con la Spagna per X: "<social>Eravamo vicini, ma non era destino che lo fossero quest'anno. Grazie Spagna per averci ospitato nei giorni scorsi e grazie ai compagni di squadra della Danimarca per alcuni grandi combattimenti</social> ".

Tuttavia, le telecamere hanno catturato il momento in cui Rune si è rifiutato di stringere la mano all'arbitro di sedia dopo la sconfitta contro Pedro Martínez. Martínez si lamentò anche con l'arbitro che Rune aveva insultato la folla a Marbella, dicendo "", e chiese che fosse penalizzato.

Rune ha detto che "l'arbitro ha fatto così tanti errori, non è stato un ottimo lavoro, quindi non credo che se lo meritasse", quando gli è stato chiesto perché non gli ha stretto la mano.

Rune in seguito si lamentò dei tifosi spagnoli. "Ho solo pensato che c'è una differenza tra le maniere danesi e spagnole. Quando abbiamo giocato contro la Serbia, anche l'atmosfera era assolutamente incredibile, ma c'era chiaramente più rispetto. C'è un po' di differenza nell'educazione", ha detto Rune (via Express.co.uk).

Holger Rune si lamenta dei tifosi "irrispettosi" mentre la Spagna sconfigge la Danimarca in Coppa Davis
Marta Fernández Jiménez / Shutterstock

This post is tagged as:

SporttennisCoppa Davis


Caricamento del prossimo contenuto