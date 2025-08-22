Hollow Knight raggiunge i 15 milioni di vendite

HQ

La grande novità di oggi è che Hollow Knight: Silksong ha finalmente una data di uscita. Il 4 settembre, il Team Cherry lancerà l'attesissimo sequel. Ma non è tutto: lo studio ha anche annunciato che il primo gioco ha raggiunto un traguardo impressionante con 15 milioni di copie vendute. Hollow Knight, uscito nel 2017, è diventato uno dei giochi più amati del genere Metroidvania. Disponibile su PC, Nintendo Switch, Playstation 4 e Xbox One, si è consolidato come una delle più grandi storie di successo indie di tutti i tempi.

Resta da vedere se il suo sequel riuscirà a raggiungere le stesse vette. Hollow Knight: Silksong uscirà su PC e console il 4 settembre.