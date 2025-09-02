Hollow Knight sale a 70.000 giocatori dopo la rivelazione di Silksong

HQ

Sono passati otto anni da quando Hollow Knight ha visto la luce per la prima volta, e mentre il gioco è stato elogiato quasi all'unanimità dalla critica fin dall'inizio, ci è voluto un po' di tempo prima che il pubblico più ampio prendesse piede. Al momento del lancio, il picco di giocatori simultanei su Steam si aggirava intorno ai 2.000: un numero rispettabile, ma tutt'altro che rivoluzionario. Nel corso del tempo, tuttavia, la base di giocatori è cresciuta costantemente e un paio di anni fa il gioco è riuscito a battere il suo vecchio record con più di 20.000 giocatori simultanei.

Da allora, il suo sequel Hollow Knight: Silksong è diventato uno dei progetti più attesi nei giochi. E quando il lungo silenzio è stato finalmente rotto durante la Gamescom, l'impatto è stato immediato. L'interesse per il titolo originale è assolutamente esploso, raggiungendo di recente un nuovo picco con oltre 70.000 giocatori. Un'impennata incredibile e, con il lancio di Silksong previsto per il 4 settembre, le aspettative sono alle stelle.

Sei uno dei tanti che sono tornati, o forse hanno appena scoperto Hollow Knight per la prima volta?