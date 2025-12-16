Hollow Knight: Silksong avrà un'espansione gratuita nel 2026

HQ

Uno dei motivi per cui Hollow Knight: Silksong ha impiegato così tanto a essere lanciato è che è iniziato come un'espansione di Hollow Knight, quindi è un po' divertente che Team Cherry sembri avere piani meglio pianificati questa volta.

Gli australiani hanno rivelato che Hollow Knight: Silksong avrà un'espansione gratuita chiamata Sea of Sorrow il prossimo anno. Non ci viene detto molto, se non che potremo esplorare nuove aree nautiche e combattere nuovi boss con nuovi strumenti.

Un teaser trailer ci dà anche indizi sul perché Hornet andrà in queste nuove zone, quindi lasciamo che le speculazioni inizino mentre aspettiamo ulteriori informazioni nel 2026.