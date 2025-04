Hollow Knight: Silksong confermato per l'uscita di Switch 2 nel 2025

HQ

Nintendo ha annunciato molti giochi di terze parti per Nintendo Switch 2, la maggior parte dei quali porting di giochi già disponibili su altre console. Tuttavia, un gioco che è apparso rapidamente nella presentazione è stato il tanto atteso Hollow Knight: Silksong, il cui lancio è stato confermato per il 2025.

Una breve clip di gameplay è stata mostrata in un montaggio - non aveva nemmeno una sezione dedicata - ma diceva chiaramente che il gioco verrà lanciato quest'anno, nel 2025... che è la prima conferma ufficiale che il gioco verrà lanciato quest'anno, dopo un lungo periodo di sviluppo.

Speriamo che prima o poi venga fatto un annuncio adeguato, magari in occasione della sua presentazione o, per lo meno, al Summer Game Fest di giugno. Inutile dire che Hollow Knight: Silksong verrà lanciato anche per altre console: PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X/S e Switch originale.