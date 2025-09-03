Hollow Knight: Silksong e molto altro in arrivo su Game Pass molto presto

HQ

Non c'è sicuramente alcun dubbio su quale sia la grande attrazione ora che Microsoft ha annunciato quali giochi gli abbonati a Game Pass possono aspettarsi nella prima metà di settembre, ed è finalmente arrivato il momento per il sequel di Hollow Knight. Ma come al solito, ci sono altri titoli in arrivo, ed ecco cosa otterrai (i giochi contrassegnati con * non arriveranno su Game Pass Standard al momento del lancio, i giochi contrassegnati con ** sono già inclusi con altri abbonamenti ma ora stanno arrivando su Xbox Standard):



Io sono la tua bestia (Cloud, PC e Xbox Series S/X) - Oggi



Nine Sols (Xbox Series S/X) - Oggi**



Hollow Knight: Silksong (Cloud, Xbox e PC) - 4 settembre*



Cataclismo (PC) - 4 settembre*



Paw Patrol World (Cloud, Xbox e PC) - 10 settembre



RoadCraft (Cloud e Xbox Series S/X) - 16 settembre



Come di consueto, ci sono anche vantaggi gratuiti per tutti gli abbonati, con offerte per la prima metà del mese tra cui il pacchetto regalo mensile per Asphalt Legends Unite, il pacchetto di benvenuto per le finali e il pacchetto di sblocco per Skate 3. Vai su Xbox Wire per saperne di più su ciò che è incluso.

Sfortunatamente, ci sono anche alcuni titoli che stanno per uscire. Questi verranno rimossi il 15 settembre, ma puoi ottenere uno sconto del 20% su di essi con il tuo abbonamento fino ad allora se vuoi conservare qualcosa: