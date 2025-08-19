Hollow Knight Silksong è stato confermato per il lancio nel 2025, è stato rilasciato un nuovo gameplay

HQ

Hollow Knight Silksong ha finalmente una data di uscita. È stato il primo gioco mostrato alla Gamescom Opening Night Live, con Geoff Keighley che ha confermato che il gioco sarebbe stato lanciato quest'anno (ed è giocabile su Switch 2 e Xbox). Dietro di lui è stato mostrato un nuovo gameplay, il primo vero gameplay l'ultimo trailer del 2022.

Tuttavia, la data esatta è ancora sconosciuta: sarà rivelata giovedì 21 agosto, alle 15:30 BST, 16:30 CEST, durante uno speciale video di presentazione da parte del Team Cherry, insieme si spera a un nuovo trailer.

Il sequel di Hollow Knight è stato annunciato nel febbraio 2019. Sono passati più di sei anni da allora, molto più a lungo di quanto ci si aspettasse, ma finalmente saremo in grado di porre fine all'attesa... ed esplora di nuovo questo bellissimo ma impegnativo mondo con Hornet.