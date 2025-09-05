Hollow Knight: Silksong ha raggiunto più di mezzo milione di giocatori simultanei nel giorno 1 di Steam

HQ

Dire che Hollow Knight: Silksong è molto ricercato sarebbe un eufemismo. Dopo il fenomenale primo gioco e tutti gli eterni ritardi, l'hype ha raggiunto livelli folli, tanto che ieri il gioco è andato in crash sia su Steam che sui negozi di console.

Ora le prime cifre hanno iniziato ad arrivare tramite SteamDB e si scopre che il gioco ha avuto bisogno di circa un quarto d'ora sul mercato prima di battere il record di vita su Steam per il numero di giocatori simultanei. E poi ha continuato ad aumentare a un ritmo rapido.

Al momento in cui scriviamo, ci sono stati un massimo di 535.213 giocatori simultanei Hollow Knight: Silksong. Questo è più dei record di tutti i tempi per successi come Among Us (447.476 giocatori simultanei), Helldivers II (458.709) e Valheim (502.387), e solo marginalmente inferiore alle cifre più alte registrate per Apex Legends (624.473) e Marvel Rivals (644.269). Va anche ricordato che il gioco è appena uscito e il weekend inizia ora, quindi è probabile che il record aumenti notevolmente nei prossimi giorni.

Attualmente stiamo lavorando alla nostra revisione. Hai iniziato a giocare a Silksong anche tu e cosa ne pensi?