Hollow Knight: Silksong incoronato Gioco dell'Anno agli Steam Awards 2025

HQ

Clair Obscur: Expedition 33 è stato considerato il miglior gioco del 2025 da molti enti di premiazione e fan, ma non dagli utenti di Steam che hanno votato ai Steam Awards. Durante il fine settimana, i vincitori della cerimonia annuale di premiazione sono stati confermati, con un sequel indie che ha conquistato il trofeo più alto e ha guidato il gruppo con il maggior numero di vittorie.

Il The Steam Awards Game of the Year 2025 è stato assegnato a Team Cherry 's Hollow Knight: Silksong, un gioco che ha anche vinto il premio Best Game You Suck At. Il gioco è l'unico ad aver ricevuto più premi, poiché tutte le altre categorie sono state vinte da un progetto diverso, con l'intera lista dei vincitori riportata di seguito.



Partita dell'Anno - Hollow Knight: Silksong



Gioco VR dell'Anno - The Midnight Walk



Lavoro d'amore - Baldur's Gate III



Il miglior gioco su Steam Deck - Hades II



Meglio con gli amici - Picco



Stile visivo eccezionale - Silent Hill f



Gameplay più innovativo - Arc Raiders



Il miglior gioco in cui fai schifo - Hollow Knight: Silksong



Miglior colonna sonora - Clair Obsur: Expedition 33



Miglior Gioco Ricco di Storia - Dispatch



Rilassati e siediti - il camper è già arrivato?



Pensi che qualche gioco sia stato snobbato con questi premi?