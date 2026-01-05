Gamereactor

Hollow Knight: Silksong

Hollow Knight: Silksong incoronato Gioco dell'Anno agli Steam Awards 2025

Con Peak, Clair Obscur: Expedition 33, Arc Raiders, Dispatch e altri ancora hanno ricevuto riconoscimenti.

HQ

Clair Obscur: Expedition 33 è stato considerato il miglior gioco del 2025 da molti enti di premiazione e fan, ma non dagli utenti di Steam che hanno votato ai Steam Awards. Durante il fine settimana, i vincitori della cerimonia annuale di premiazione sono stati confermati, con un sequel indie che ha conquistato il trofeo più alto e ha guidato il gruppo con il maggior numero di vittorie.

Il The Steam Awards Game of the Year 2025 è stato assegnato a Team Cherry 's Hollow Knight: Silksong, un gioco che ha anche vinto il premio Best Game You Suck At. Il gioco è l'unico ad aver ricevuto più premi, poiché tutte le altre categorie sono state vinte da un progetto diverso, con l'intera lista dei vincitori riportata di seguito.


  • Partita dell'Anno - Hollow Knight: Silksong

  • Gioco VR dell'Anno - The Midnight Walk

  • Lavoro d'amore - Baldur's Gate III

  • Il miglior gioco su Steam Deck - Hades II

  • Meglio con gli amici - Picco

  • Stile visivo eccezionale - Silent Hill f

  • Gameplay più innovativo - Arc Raiders

  • Il miglior gioco in cui fai schifo - Hollow Knight: Silksong

  • Miglior colonna sonora - Clair Obsur: Expedition 33

  • Miglior Gioco Ricco di Storia - Dispatch

  • Rilassati e siediti - il camper è già arrivato?

Pensi che qualche gioco sia stato snobbato con questi premi?

Hollow Knight: Silksong

