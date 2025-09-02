Hollow Knight: Silksong offrirà un pacchetto di aggiornamento gratuito per Switch 2 per i sostenitori di Switch 1

HQ

Non è un segreto che Hollow Knight: Silksong abbia richiesto molto tempo per essere realizzato. Team Cherry ha regolarmente ritardato e cambiato i piani di lancio del gioco, rimandandolo indietro di anni e anni, una decisione che ha influenzato il tempo Kickstarter i sostenitori hanno dovuto aspettare il gioco che avevano a lungo atteso.

Mentre questa attesa finirà molto presto quando il gioco verrà lanciato per intero il 4 settembre, Team Cherry ha rilasciato un altro aggiornamento Kickstarter (il 75° per l'esattezza!) che parla di come verranno consegnate le chiavi ai sostenitori del gioco.

Per i fan del PC, è abbastanza semplice in quanto le chiavi verranno distribuite tramite Humble Bundle, comprese le edizioni prive di DRM. Per i fan di Nintendo Switch, sarà un po' diverso, poiché i giocatori sulla console originale riceveranno le loro chiavi via e-mail, e se invece intendi provare il gioco su Switch 2, dovrai quindi accaparrarti il Upgrade Pack gratuito che sarà scaricabile dal eShop per accedere alle "funzionalità avanzate".

Su quale piattaforma giocherai Hollow Knight: Silksong ? Vale la pena ricordare che verrà lanciato anche come titolo del primo giorno il Game Pass.