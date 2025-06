Hollow Knight: Silksong per il lancio prima dell'Xbox Ally

HQ

Ieri sera, anche se non abbiamo avuto la rivelazione correttaHollow Knight: Silksong che molti fan speravano, il gioco ha dato una breve occhiata mentre Xbox mostrava il suo nuovo sistema portatile realizzato in collaborazione con Asus, il ROG Xbox Ally X.

Durante l'Xbox Games Showcase, Sarah Bond ha affermato che il gioco sarebbe stato disponibile al momento del lancio per Xbox Ally, ma sembra che Silksong non sia legato all'uscita di quella console. Come spiegato da Matthew "Leth" Griffin del dipartimento marketing e pubblicazione del Team Cherry, Hollow Knight: Silksong non è legato a una versione per console.

E sarà disponibile prima delle festività natalizie, ovvero prima di Natale. Questo non restringe esattamente una data corretta per Silksong, ma sembra che il Team Cherry sia più fiducioso che mai che uscirà quest'anno.