Hollow Knight: Silksong preview: È esattamente quello che ti aspetteresti.

Ok, scrivo questo articolo non appena avrò finito di salire sul bus Nintendo alla Gamescom. Lo sto facendo in questo modo per evitare di dimenticare nulla perché sono stati 15 minuti molto intensi a giocare a Hollow Night: Silksong. La prima cosa che vorrei fare è chiarire ogni dubbio sul fatto che il gioco stia finalmente uscendo o meno. Anche se giovedì abbiamo un evento in streaming con il Team Cherry che spiega cosa accadrà finalmente o quando il gioco verrà rilasciato, la P che abbiamo potuto testare allo stand di Nintendo Games, è abbastanza solida da pensare che l'uscita sia davvero dietro l'angolo e che il gioco sia quasi se non già completamente finito. Parlando di meccaniche, nel test abbiamo dovuto giocare rapidamente attraverso due diversi punti della storia di Silksong, il controllo di Hornet. La prima è un'introduzione in un'area boschiva piena di vegetazione, dove la prima cosa che salta all'occhio è che ci sono molti elementi di distruzione distruttibili sulla mappa. Non mi riferisco solo ai tipici oggetti che si distruggono e si rilasciano schegge o monete di Halloween come nella prima puntata, no, qui si tratta di un processo di investimento in questa nuova terra dove si muove Hornet. All'inizio, ovviamente, non avremo abilità sbloccate, ma avremo un primo incontro con un primo boss chiamato Moth Mother o Most Mother, senza troppi problemi.

La finiamo e questo conclude la prima parte della demo. A questo punto ci si rende conto che il set di mosse di Hornet è molto più vario e preciso rispetto al Cavaliere vuoto del primo gioco nella seconda demo, molto più difficile e in parte diciamo a metà del gioco abbiamo già molte più abilità bloccate e possiamo trovare un incontro con un boss molto più difficile e impegnativo. Abbiamo a nostra disposizione diverse cose, ad esempio un attacco con il filo dell'ago di Hornet. Abbiamo diversi tipi di Dash.

Anche i nemici tengono diversi tocchi, quindi l'ago non è affatto migliorato e praticamente tutto ciò che si può vedere nei piccoli video che siamo riusciti a catturare sul set. Come ho detto, questo vile sembra che siano molto solidi. Non abbiamo visto Friends downs né giocare in modalità portatile su Nintendo Switch due né nel sul Dock della console sembra che tutto funzioni come dovrebbe l'unica cosa che fino ad oggi dovrei ancora non sono sicuro se puoi realizzarlo è accontentare i fan, ma è una visione molto più soggettiva, Perché non c'è modo di misurare l'illusione dei giocatori per questo per questo titolo che hanno aspettato per sette anni.

Un altro dei grandi punti che Silksong sembra evidenziare rispetto ai suoi predecessori è che gli scenari sono molto più vivi e non solo perché ci sono più nemici o personaggi sullo sfondo voglio dire che tutto sembra essere animato dalle brezze d'erba ai passi di Hornet, quando calpesta il muschio a terra, Ci sono anche elementi quando si rompono, ad esempio, alcuni fiori di fuoco nella seconda parte della demo che sono esplosivi e che infatti alcuni nemici lanciano e se riesci a colpirli in aria, puoi restituirli e fare molti danni perché sono esplosivi.

Alla fine penso che non si tratti davvero di sapere se Hollow Knight: Silksong sarà un grande gioco o meno. Ciò che è importante è come riceverai questo gioco che stai aspettando da sette anni e le tue aspettative sono probabilmente alle stelle. Concentrati solo su questo: Silksong sembra un buon gioco, aspetta solo che il Team Cherry confermi quando uscirà e presto potremo giocarci tutti insieme.