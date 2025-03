Hollow Knight: Silksong riceve un aggiornamento sulla sua pagina Steam

HQ

La scorsa settimana, è scattato un campanello d'allarme per Hollow Knight: Silksong a causa di una menzione del lavoro del Team Cherry da parte di Xbox. Come tutti sapete, questo titolo potrebbe essere uno dei titoli più attesi nella storia dei videogiochi e rimane un'incognita se verrà mai rilasciato. Per ora, stiamo ricevendo indizi e piccole informazioni, ma stiamo aspettando una data ufficiale dal Team Cherry prima di credere che uscirà (anche in questo caso, avremmo ancora i nostri dubbi).

Per ora, sembra che questi giorni saranno piuttosto occupati con le pillole che ci stanno lasciando su diverse piattaforme. Ricordiamo la voce secondo cui questa settimana potremmo avere l'ultimo Nintendo Direct per Nintendo Switch prima dello Switch 2 Direct la prossima settimana.

Inoltre, proprio oggi hanno aggiornato la pagina Steam del gioco, in particolare nei suoi metadati, noti tramite SteamDB. Ciò che è cambiato sono i dettagli, ma potrebbero indicare alcuni punti da evidenziare per il futuro del progetto. Il gioco è stato aggiunto a GeForce Now, l'anno del negozio è stato modificato dal 2019 al 2025 e le risorse della libreria sono state aggiornate, senza aggiungere immagini. Questi dettagli potrebbero indicare che l'uscita è più vicina e insieme alle indiscrezioni uscite qualche giorno fa sul lancio del gioco, possiamo ravvivare, un po', le speranze dei giocatori.

Per ora, attenderemo la conferma delle indiscrezioni dal Nintendo Direct e che il Team Cherry continui a lavorare al gioco a buon ritmo.