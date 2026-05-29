Hollow Knight: Silksong riceve un'edizione fisica su PS5, Switch 2 e Xbox Series S/X

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Se eri entusiasta di giocare Hollow Knight: Silksong sulle console più recenti ma non sei un fan dei giochi digitali, sembra che presto potrai finalmente immergerti in una delle migliori avventure dell'anno scorso. Fangamer ha annunciato che un'edizione fisica è in arrivo per tutte le console di generazione attuale: PlayStation 5, Switch 2 e Xbox Series S/X.

I prezzi europei non sono ancora disponibili, ma l'edizione costerà l'equivalente di 35 dollari per PlayStation 5 e Xbox Series S/X, e 39 dollari per Switch 2. A quel prezzo, riceverai anche una copertina a doppia faccia, un manuale e un poster, oltre alla prossima espansione Sea of Sorrow inclusa come download gratuito. Vai qui per preordinare e il gioco inizierà la spedizione a ottobre.

Hollow Knight: Silksong è disponibile ora per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Switch 2, Xbox One e Xbox Series S/X.