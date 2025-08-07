Hollow Knight: Silksong sarà giocabile alla Gamescom su Nintendo Switch 2

HQ

Prendete l'affermazione della data di uscita con una moderata dose di cautela, ma ci sono buone probabilità che il Team Cherry riveli finalmente (finalmente!) al mondo la data di uscita finale e vera per Hollow Knight: Silksong.

Questo perché il gioco sarà disponibile per i test in più località e piattaforme alla Gamescom di Colonia a partire dal 20 agosto, anche se la rivelazione potrebbe arrivare il giorno prima, durante la cerimonia di apertura della Gamescom Night Live ospitata ancora una volta quest'anno da Geoff Keighley.

La conferma definitiva che Silksong sarà presente è che Nintendo ha svelato un poster delle demo disponibili per i partecipanti all'evento, e Silksong è in primo piano tra queste. Puoi vederlo qui sotto.

Hollow Knight: Silksong è stato annunciato più di sei anni fa e dovrebbe essere rilasciato entro la fine del 2025.