Hollywood affronta il peggior ottobre dal 1997

È stato un mese piuttosto difficile per Hollywood, per non dire altro. Con un minimo da record, che secondo i dati ottenuti da The Hollywood Reporter indica il peggior ottobre dal 1997. Un crollo epico con ricavi complessivi di appena 425 milioni di dollari negli Stati Uniti.

In altre parole, c'è stato un fallimento fondamentale nell'attirare gli spettatori nelle sale. Sia The Smashing Machine, il biopic A24 di Dwayne Johnson, molto pubblicizzato e più serio, che il costosissimo Tron: Legacy della Disney hanno fallito malamente.

Certo, c'erano punti luminosi nell'oscurità del botteghino. Tra gli altri, Black Phone 2 e Chainsaw Man si sono comportati bene, ma è stato tutt'altro che sufficiente per portare l'intero botteghino. L'autunno e Halloween sono di solito un periodo favorevole per l'horror e le importazioni da paesi lontani, ma questa volta semplicemente non hanno dato risultati.

Ora Hollywood spera che novembre e dicembre riescano a bilanciare un po' le cose. Con uscite importanti come Wicked: For Good e Avatar: The Fire and Ash. Entrambi dovrebbero essere grandi successi e vendere milioni di dollari di biglietti per il cinema.

Sei andato al cinema a ottobre o, come molti altri, hai scelto di rimanere a casa e guardare in streaming?