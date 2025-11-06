"Hollywood è andata indietro", dice Kristen Stewart

HQ

La star di Twilight e Love Lies Bleeding, Kristen Stewart, ha tenuto un discorso appassionato sulla mancanza di progressi per le donne a Hollywood, poiché crede che l'industria cinematografica stia tornando indietro. Stewart osserva che l'industria è tornata a un "modello di business da club per ragazzi", a seguito di una riduzione delle registe che hanno diretto i migliori film del 2024 rispetto al 2020.

"L'arretramento da un breve momento di progresso è statisticamente devastante", Ha detto la Stewart a un pranzo delle donne tenutosi a Los Angeles (tramite la BBC). "Un numero così pietoso di film dell'anno scorso è stato realizzato da donne".

"In un momento post-MeToo, sembrava possibile che le storie fatte da e per le donne stessero finalmente ottenendo ciò che gli spettava. Che ci sia permesso o addirittura incoraggiato a esprimere noi stessi e le nostre esperienze condivise, tutte le nostre esperienze senza filtri", ha continuato. "Ma ora posso attestare la rissa a mani nude che si fa ad ogni passo quando il contenuto è troppo oscuro, troppo tabù, quando la franchezza con cui serve osservazioni su esperienze abitualmente vissute dalle donne, provoca spesso disgusto e rifiuto".

"Non sono grata a un modello di business di un club maschile che finge di voler uscire con noi mentre sottrae le nostre risorse e sminuisce le nostre vere prospettive. Proviamo a non essere tokenizzati. Iniziamo a stampare la nostra valuta", ha detto Stewart. Se è vero che la maggior parte dei film di punta di un anno saranno probabilmente diretti da uomini, ciò non impedisce alle donne di fare film potenti. Greta Gerwig rimane uno dei più grandi nomi tra i registi di Hollywood di oggi, e artisti del calibro di Kathryn Bigelow, Chloé Zhao e Sofia Coppola non sono mai molto indietro. Speriamo che anche in un'era Trump in cui il woke sembra essere stato dimenticato, possiamo ancora vedere una certa rappresentazione a Hollywood.

