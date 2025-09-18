Hollywood si raduna dietro Jimmy Kimmel dopo che la ABC ha ritirato lo show a tarda notte per le osservazioni di Charlie Kirk

HQ

L'assassinio di Charlie Kirk ha fatto notizia negli ultimi giorni e molte persone lo hanno commentato. Tra questi, Jimmy Kimmel. Ora, Hollywood ha serrato i ranghi attorno a Jimmy Kimmel dopo che la ABC ha bruscamente sospeso il suo programma a tarda notte sotto la pressione delle autorità di regolamentazione legate all'amministrazione Trump. La mossa ha fatto seguito alle taglienti osservazioni di Kimmel sull'attivista conservatore Charlie Kirk, scatenando un'ondata di reazioni politiche e avvertimenti sulle indagini governative. I sindacati degli sceneggiatori e degli attori hanno condannato la sospensione come censura di stato, sottolineando che le emittenti dovrebbero resistere all'intimidazione politica. La controversia ha intensificato lo scontro in corso tra i media, le figure dello spettacolo e la Casa Bianca, con i critici che affermano che la decisione stabilisce un pericoloso precedente per la libertà di espressione nel settore. Cosa ne pensi della situazione? Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo tramite il seguente link. Go!